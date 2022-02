Younes (16) kreeg een pak slaag, maar werd hij ook ontvoerd, en waarom dan?

Beeld Floris Lok

Een getuige zag in de namiddag van zaterdag 6 november 2021 hoe een man Younes van zijn helm ontdeed en meermaals in zijn gezicht sloeg in het moderne appartementencomplex Parkrand aan de Doctor H. Colijnstraat. Daarna werd hij volgens de getuige door meerdere mannen in een auto getrokken, die er vervolgens op hoge snelheid vandoor ging.

Bloedspoor

De gealarmeerde politie trof een bloedspoor in de hal, dat naar de parkeerplaatsen leidde. De geleende scooter waarop Younes moest zijn gearriveerd, stond voor de deur.

Op beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe Younes klappen krijgt en wordt meegevoerd, maar hij stribbelt niet tegen. Hij blijkt ongeveer een uur door de stad te zijn gereden, en is daarna vrijgelaten.

Als de politie elders in de stad tot tweemaal toe zijn ouders bezoekt, komt hij die tweede keer uiteindelijk opdagen. Zijn linkeroog zit vrijwel dicht, zijn gezicht is rood, maar hij blijft vaag over wat er is gebeurd.

De auto waarin hij is meegenomen, blijkt een gehuurde Seat Ibiza. Safouane ben H. (21) heeft hem gehuurd, Zakaria Z. (19) is de bestuurder. Op zondag worden zij en nog twee andere verdachten gearresteerd: Rochdi T. (33) en Yahya K. (25). Rechts achterin de auto zitten roodbruine vlekken, waarschijnlijk van Younes’ bloed.

Drugs?

De recherche vermoedt dat een conflict om drugs de aanleiding is geweest, maar die aanname is niet hardgemaakt.

Zakaria Z. zit als enige verdachte nog vast. In zijn zaak hield de rechtbank vrijdag een inleidende zitting. “Ik heb inderdaad een paar tikken uitgedeeld,” erkende hij via een videoverbinding vanuit het Huis van Bewaring, “maar ik heb niemand ontvoerd. Niemand is tegen zijn wil in de auto gezet of getrokken.”



Zijn advocaat Johan Mühren vroeg om zijn vrijlating omdat het bewijs ontbreekt dat behalve een eenvoudige mishandeling ook een gijzeling plaatsvond. Voor die mishandeling heeft Z. volgens hem al lang genoeg in de cel gezeten.

De rechtbank was het met de officier van justitie eens dat er nog voldoende aanwijzingen zijn voor een ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving’, en dat het risico bestaat dat Z. opnieuw in de fout zal gaan.

De zaak wordt op 24 maart inhoudelijk behandeld.