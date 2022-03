Yoko Ono eist stop op verkoop van het Amsterdamse Kever Genever, oprichters ‘met stomheid geslagen’

Oprichters van Kever Genever, Amsterdammers Sebastian Kolstee (links) en Ruben Wolvekamp. Beeld Kever Genever

Stoppen de ondernemers de verkoop niet, dan volgt een dwangsom. Ook wil Yoko Ono inzicht in alle tot nu toe verkochte producten, voorraad en winst, en eist ze compensatie van de juridische kosten.

De Amsterdammers Sebastian Kolstee en Ruben Wolvekamp – die Kever Genever in 2015 oprichtten – zeggen met stomheid geslagen te zijn. ‘Wij zien in de actie van Ono weinig terug van het door haar zo gepredikte peace, love and happiness,’ reageert de 32-jarige Kolstee in een persbericht. ‘Een claim van mevrouw Ono en haar organisatie is bijzonder schadelijk voor ons bedrijf en een grote klap voor onze business. Wij kunnen ons niet voorstellen dat John Lennon zelf ooit op dit vijandige plan zou zijn gekomen.’

Ludieke namen

Volgens het duo verwijst de naam van de John Lemon Canned Cocktail niet naar de wereldberoemde zanger, maar naar de klassieke cocktail John Collins waarbij is gekozen voor ‘lemon’ vanwege de citroen die erin zit. Het assortiment van de ondernemers bestaat uit meerdere klassieke cocktails met ‘allemaal een ludieke naam’. Zo is er de Holy Negroni, Henkie Panky en de Pinky Promise.

Kolstee en Wolvekamp zijn in gesprek met de advocaten van Yoko Ono en het Imagine Peace Revocable Trust. ‘We laten ons ook niet uitknijpen als een citroen. Het laatste woord is hier in elk geval nog niet over gezegd.’