Ymere verhoogt huurkorting voor huurders met loden leidingen

Vooral in Amsterdam Noord liggen veel loden leidingen. Beeld Jean-Pierre Jans

Als een huurder meer dan 10 gram lood per liter kraanwater binnenkrijgt, heeft hij of zij recht op de korting, mits dat niet binnen zes weken opgelost wordt. “Dat is door de huurcommissie vastgesteld,” zegt een woordvoerder van Ymere. Nu blijkt echter dat de testen die het RIVM voorschrijft en de woningcorporatie gebruikt, slechts aangeven of er lood er in de leidingen zit – en dus níét hoeveel bewoners binnenkrijgen.

“Die testen zijn alleen bedoeld voor het opsporen van loden leidingen, zodat we die weg kunnen halen.” Een betrouwbare test die wél aantoont hoeveel lood men binnenkrijgt, is er nog niet. Omdat de testen geen bewijs voor te veel loodinname zijn, was Ymere niet meer verplicht de huurkorting van 60 procent toe te kennen. Die korting is toen omgezet in een coulanceregeling van 20 procent.

‘Niet eerlijk’

De coulanceregeling is nu toch gelijkgetrokken met de huurkorting. Want, zegt de woordvoerder: “Omdat er geen betrouwbare test bestaat, is het ook onmogelijk voor bewoners om zelf te meten hoeveel lood ze binnenkrijgen en dus om aan te tonen dat ze recht hebben op 60 procent korting. Dat vinden we niet eerlijk naar de bewoners toe.”

Een ‘geaccrediteerde’ watertest is nu voldoende voor bewoners om aanspraak te maken op de korting. Geaccrediteerd houdt in dat de watertest volgens de richtlijnen van het RIVM is uitgevoerd en past bij het type woning. Daarvoor zijn twee methodes: getapt, stilstaand water uit de kraan onderzoeken, of het water tijdens het doorstromen onderzoeken. “De tweede methode is belangrijk voor bewoners die waterleidingen delen, wat vaak het geval is in Noord. Het water moet dan zeker twee minuten stromen om zeker te weten dat je het aanwezige lood opspoort.”

De woordvoerder laat weten dat Ymere bezig is met het vervangen van de loden leidingen. Tot die tijd hebben bewoners recht op de huurkorting dan wel de coulanceregeling.