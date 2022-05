Ymere pleit voor dertiende maand huurtoeslag vanwege energiearmoede

Sociale huurwoningen van Ymere in Heesterveld. Beeld ANP / Kim van Dam

Daar is sprake van als mensen meer dan 10 procent van hun inkomen kwijt zijn aan energielasten. Ymere heeft ruim 40.000 woningen in Amsterdam, en nog eens 30.000 in Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Weesp.

“Veel van onze huurders komen niet in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag van de overheid, maar hebben wel moeite om de sterk gestegen energielasten te betalen,” legt een woordvoerder van Ymere uit. De corporatie keek bij het onderzoek naar zo’n 64.000 woningen. “Met huurtoeslag kunnen veel meer mensen geholpen worden.”

Verduurzaming niet genoeg

Uit het onderzoek van Ymere kwam bovendien naar voren dat de grootte van de woning de grootste invloed heeft op de energiekosten. Het energielabel speelt in mindere mate mee. Dat betekent niet dat de corporatie op dat vlak achterover leunt. “We blijven proberen snel meer woningen te verduurzamen.”

Koepelorganisatie voor woningcorporaties Aedes geeft aan dat alle leden daarmee bezig zijn. Ook houden ze de huurstijging beperkt. Desondanks ziet ook Aedes dat veel huurders problemen hebben met de energierekening. Het idee van Ymere noemt een zegsman van de koepel dan ook ‘een interessante optie’.

Ook de Woonbond vindt het plan interessant. “Wij pleiten al langer voor een hogere huurtoeslag, maar het is alleen maar goed als meer partijen zo’n geluid laten horen.” De Woonbond herkent het beeld uit het onderzoek van Ymere in grote lijnen. “Uit een onderzoek van TNO bleek al eerder dat negen op de tien mensen met energiearmoede huurders zijn,” zegt een woordvoerder. “Energiearmoede aanpakken via de huurtoeslag is een logische stap.”

Hoge gasprijzen

De energierekeningen stijgen sterk omdat gas en olie wereldwijd fors duurder zijn geworden. Sinds de oorlog in Oekraïne en de daarom getroffen sancties tegen Rusland schiet de Europese gasprijs nog meer omhoog, in maart zelfs naar een nieuw record van 35 euro per megawattuur.

Het Rijk besloot in december al vanwege de oplopende gasprijzen een compensatie te regelen voor huishoudens met een laag inkomen. Het kabinet trok toen 200 miljoen euro daarvoor uit, waarvan 18 miljoen euro naar Amsterdam gaat. Dat komt bovenop de 3,2 miljard euro die het kabinet al eerder had toegezegd om de energiebelasting eenmalig te verlagen, maar dit was niet genoeg om de laagste inkomens te helpen.

Maar de formele wetswijziging waardoor dit geld beschikbaar komt voor gemeenten is er nog niet doorheen. In maart besloot gemeente Amsterdam daarom het geld versneld uit te keren. Dat kwam neer op een extra ‘energietoeslag’ van 200 euro voor zo’n 60.000 huishoudens. Zeker 11 procent van de Amsterdammers kampt met energiearmoede.