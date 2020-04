Ymere plant sloop meer dan honderd woningen Amsteldorp

Beeld ANP

In totaal worden 113 woningen aan de randen van de wijk gesloopt, vertelt woordvoerder Coen Springelkamp van Ymere. Er komen twee soorten flats voor in de plaats: met drie tot vier woonlagen en met vijf tot zes woonlagen. In totaal moeten er drie keer zoveel woningen voor terugkomen.

De plannen passen bij de opdracht aan Amsterdamse woningcoöperaties om het aantal sociale huurwoningen in de stad te vergroten. Springelkamp: “We zijn nog in een prille fase met dit plan. Dus hoe het er precies uit komt te zien, gaan we allemaal nog bekijken.” Daarvoor gaat Ymere in gesprek met de gemeente en bewoners van de wijk.

Out of the blue

Sommige van die bewoners lijken echter overvallen door de plannen van de woningcoöperatie. ‘Ymere kondigt out of the blue aan Tuindorp Amstelstation te gaan slopen, ten gunste van o.a. hoogbouw met liften,’ schrijft een boze twitteraar. Uit de reacties onder de tweet blijkt dat het nieuws voor meer mensen een beetje uit de lucht komt vallen.

Ymere kondigt out of the blue aan Tuindorp Amstelstation te gaan slopen, ten gunste van oa hoogbouw met liften. Alles wat oranje is moet kapot. Blauw krijgt huurverhoging. Lage inkomens en ouderen in de crisis in de kou. Bedankt, Ymere. #amsteldorp #wooncrisis pic.twitter.com/6AOhzPgdj6 — Jochem. (@jochemfloor) 31 maart 2020

De woningcoöperatie zegt hen beloofd te hebben dat er voor 2023 sowieso niets gesloopt gaat worden. “We begrijpen het goed als bewoners schrikken van dit nieuws,” zegt Springelkamp. “Daarom betrekken we hen nu al direct bij de plannen.”

Renovaties

Ymere heeft in Amsteldorp in totaal 498 woningen, verdeeld over 41 woonblokken met boven- en benedenwoningen. De woningen zijn oud: ze werden in 1948 gebouwd. De blokken die blijven staan, worden gerenoveerd. Daar is Ymere al deels mee begonnen.

Bewoners van deze woningen gaan na de renovatie meer huur betalen. Volgens Springelkamp is dat een logisch gevolg van de opknapbeurt aan hun huis. “De huizen krijgen dubbel glas, isolatie, betere ventilatie. Bewoners krijgen hun woning weer helemaal up to date terug, dus dat je dan wat meer gaat betalen is normaal. Bovendien kunnen de stookkosten omlaag door betere isolatie.”

Hoeveel huur er per woning bijkomt kan hij nog niet zeggen. Ook wat de huurprijs voor de nieuwe huizen wordt, is nog niet duidelijk. “We gaan de komende jaren veel gesprekken voeren, onder meer met bewoners, over hoe we dit gaan uitvoeren.”