Ymere bouwt luxe sociale huurhuisjes in Oost

"Als je arm bent moet je in design investeren," citeert Hieke Bakker (37), projectontwikkelaar van Ymere, woonexpert Kimmo Rönkä uit het Finse Helsinki, waar de corporatie haar licht opstak. Dat geldt nog meer voor woningen die extreem klein gebouwd worden.



Ymere noemt de nieuw te bouwen woningen vanaf 33 vierkante meter aan de Rudolf Dieselstraat 'compact'. Zij heeft een team experts ingezet om met beperkte middelen appartementen ook met design een warme uitstraling te geven.



Het project De Eenhoorn met 320 woningen, uitsluitend sociale huur, is in alle opzichten bijzonder. Het is nieuw dat een woningcorporatie zulke kleine appartementen in de stad bouwt. Dat is lang niet meer voorgekomen. In de jaren negentig streefden corporaties naar woningen van minimaal tachtig vierkante meter.



Autovrij

"We hebben er enorme discussies over gehad," zegt Viviane Regout (46) van de directieraad van Ymere, die samen met Bakker het project van de grond trekt. "Maar we zijn bij de besparingen op ruimte zeker niet alleen gedreven door hoge vastgoedprijzen. We variëren in volumes. En we zetten er veel comfort tegenover."