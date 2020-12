Yassin Elforkani vertrekt als imam bij de Blauwe Moskee na bedreigingen

Yassin Elforkani stopt als hoofdimam van de Blauwe Moskee. Beeld Jitske Schols

“Ik heb vaker overwogen te stoppen. Bijvoorbeeld in 2015, na stevige uitspraken over terrorisme. Dat leverde zoveel bedreigingen en gedoe op, dat ik me afvroeg of ik nog wel de energie had. Nu zit ik over m’n limiet. Ik wil ruimte maken voor iets nieuws.”

Een maand geleden kondigde Yassin Elforkani (38) als hoofdimam van de Blauwe Moskee aan voorlopig te stoppen met de wekelijkse vrijdagpreek vanwege de vele bedreigingen. Nu blijkt die stop definitief; eind deze maand vertrekt hij als imam en voorzitter van het moskeebestuur.

De recente dreigementen zijn het gevolg van zijn pleidooi om godslastering strafbaar te stellen. Buiten de moslimgemeenschap, waar het idee juist een warm onthaal kreeg, kwam het hem op felle kritiek te staan – ook vanwege de timing, enkele weken na terreuraanslagen in Frankrijk.

De vraag is of hij met zijn vertrek als imam niet zwicht voor dreigementen.

“Ik begrijp dat mensen dat denken. Maar ik heb in al die jaren wel met zwaardere beveiliging te maken gehad dan nu en me er nooit door laten inperken. De huidige dreigementen maken dit besluit wel makkelijker. Ze laten mij en mijn omgeving niet onberoerd. Het wordt steeds extremer.”

Spraakmakend

Met de Blauwe Moskee, waarvoor hij zelf de financiering regelde, was Elforkani veelvuldig in het nieuws. Of het nu ging om waarschuwingen voor aanslagen, de versterkte gebedsoproep, geldstromen uit de Golfregio of omgang met radicale predikers – Elforkani was een van de spraakmakendste imams van Nederland en het gebedshuis in Nieuw-West werd een van de bekendste moskeeën.

De imam verwierf een schare bewonderaars. Ook na een nagenoeg afgeronde uitbreiding barst de Blauwe Moskee uit zijn voegen. Het islamitisch centrum is populair onder jongeren, met Nederlands als voertaal, een eigenstandige positie voor vrouwen en een eigen imamopleiding. “Ik ben trots op wat ik hier heb opgebouwd.”

Hij maakte ook vijanden. Niet alleen in uiterst rechtse hoek, waar hij ervan wordt verdacht Nederland te willen islamiseren. Afgelopen woensdag ging de salafistische prediker Mohammed Riani in een Facebookuitzending een uur lang te keer tegen Elforkani, die hij dreigde met een rechtszaak omdat hij zijn lesmethoden had gehekeld.

Theologische stagnatie

De laatste jaren biedt de Blauwe Moskee juist een podium aan salafistische predikers, zij het van gematigder snit dan Riani. Elforkani verdedigt die koers: “Die predikers moeten aan hun achterban verantwoording afleggen voor het feit dat ze naar de Blauwe Moskee gaan. Zo zaai je in die kringen verwarring.”

“Het gaat mij om het versterken van het theologische debat met welwillende salafisten. De islamitische gemeenschap begint altijd bij het antwoord. We zijn slecht in vragen stellen. Waarom doe je iets zus of zo? De theologische stagnatie binnen de islam frustreert me. We hanteren de spelregels die theologen vierhonderd jaar geleden hebben bedacht.”

Elforkani zegt niet van plan te zijn zich in een andere rol bezig te gaan houden met de moslimgemeenschap. “Ik ben wel eens benaderd door een burgemeester met het idee in een andere stad net zoiets als de Blauwe Moskee neer te zetten. Maar ik vertrek als imam en ga andere dingen doen. Misschien een boek schrijven of de politiek in.”

Elforkani zat in 2017 in de kandidaatstellingscommissie van de Amsterdamse PvdA voor de gemeenteraad.

Vrouwelijke opvolger(s)

“Vooralsnog stort ik me op het bedrijfsleven. Ik hou me als consultant al langer bezig met leiderschapsvraagstukken.”

Hij wil nog niet zeggen wie hem opvolgt als voorzitter van het moskeebestuur. “In ieder geval een vrouw. Er zijn twee geschikte kandidaten. Misschien gaan ze het samen doen.”