XXL-locatie in RAI prikt straks 14.000 mensen per dag: ‘Personeel blijft een opgave’

In de RAI is donderdag onder toeziend oog van wethouder Simone Kukenheim (Zorg) een XXL-priklocatie geopend. De stad gaat van 5000 naar maximaal 15.000 prikken per dag. ‘Personeel blijft een grote opgave, maar het gaat goed komen.’

Het loopt – op z’n zachtst gezegd – stroef bij de GGD. Talloze zestigplussers uit Amsterdam willen graag hun boosterprik halen, maar een afspraak maken bij een priklocatie in de stad gaat moeizaam. Vaker krijgen ze Woerden, Alphen aan den Rijn of Purmerend als optie om zich te laten vaccineren. Niet handig, zeker niet voor Amsterdammers zonder auto.

Bovendien is de verwachting dat de drukte de komende weken alleen maar gaat toenemen. Zeker nu het kabinet bekend heeft gemaakt dat iedere 18-plusser uiterlijk in de tweede helft van januari een boosterprik moet kunnen krijgen.

Genoeg reden om van de RAI de XXL-versie der priklocaties te maken. Deze locatie zal zich de komende weken voornamelijk richten op de booster. Waar nu nog dagelijks zo’n vierduizend vaccinaties worden gezet, moeten dit er in januari veertienduizend zijn. Op andere vaccinatielocaties in de stad zal ook geprikt blijven worden, maar de focus daar ligt vooral op mensen die voor hun eerste of tweede prik komen. In totaal kunnen daarom circa vijftienduizend vaccinaties per dag worden gezet.

Fraude

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) komt deze donderdagmiddag poolshoogte nemen. In een relatief rustige RAI wordt ze rondgeleid door GGD-medewerkers die vertellen hoe ze de komende dagen een metamorfose ondergaan. De huidige priklocatie wordt omgebouwd tot een parkeergelegenheid, in twee grote zalen verderop komen nieuwe prikstraten en de mensen moeten vervolgens te voet binnen twee minuten van de auto bij de eerste check zijn.

“Hebben jullie logistiek veel geleerd van de vorige keer?,” vraagt Kukenheim. “Zeker,” antwoordt Kim Hoogendijk, van het GGD-hoofdteam corona Amsterdam: “De gezondheidscheck loopt soepeler. En we kunnen de fraude beter aan.”

Kukenheim, verbaasd: “Fraude? Gebeurt dat op grote schaal?” Hoogendijk: “Ja, we komen het regelmatig tegen. Mensen die zich wel komen registeren, maar niet prikken. We hebben nu een extra ingebouwde gezondheidscontrole om dat tegen te gaan.”

Hoogendijk vertelt hoe ook andere priklocaties in Nederland systemen ontwikkelen om dit tegen te gaan. Bijvoorbeeld door een extra controle in te voeren – al wordt het niet helemaal duidelijk hoe die dan werkt. Belangrijker, legt ze de wethouder uit, is dat ze wachten op landelijk beleid: het zogenoemd scannen-prikken-scannensysteem. “Nu doen we er alles aan om de fraudeurs elke keer voor te blijven.”

Personeel

Het opschalen gaat de komende weken gestaag. Deze donderdag werden vierduizend prikken gezet, zondag moeten het er vijfduizend zijn en in januari zelfs veertienduizend per dag. Waar nu nog circa 40 mensen per shift van gemiddeld zes uur werken, worden dit er in januari 230 – van prikzetters, hosts, EHBO’ers, artsen tot administratief medewerkers. “Personeel blijft een grote opgave,” zegt de GGD-medewerker die de organisatie op zich neemt. “Maar het gaat goed komen.”

Met de nieuwe XXL-priklocatie kan Amsterdam over een paar weken zeggen ook écht de grootste te zijn – met in totaal 46 prikhokjes waar in grote snelheid gevaccineerd wordt. Daarmee stoot het niet Utrecht, Den Haag of Rotterdam van de troon, maar GGD Drenthe – met 32 hokjes. Of Kukenheim er vertrouwen in heeft dat veel Amsterdammers hier binnenkort terechtkunnen? “Heel veel. Hier staat een steengoede organisatie.”