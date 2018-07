Xtc-handelaar volhardt in miljoenenclaim erven Endstra

De hoogtijdagen van Ronald van Essen staan in scherp contrast met hoe hij tegenwoordig zijn dagen slijt. Als xtc-handelaar verdiende hij in de jaren negentig tientallen miljoenen guldens, waardoor hij een luxe leven leidde met dure auto's en verre vakanties. Van Essen woonde in Amsterdam-Zuid, als hij niet in zijn villa in Marbella was tenminste.



Tegenwoordig zit Van Essen invalide in een rolstoel in een verzorgingstehuis. Geld heeft hij niet meer. Van Essen werd op Tweede Kerstdag 1999 door zijn hoofd geschoten toen hij voor zijn huis aan de Minervalaan in de auto stapte. De aanslag maakte hem afhankelijk van de zorg van anderen.



Volgens Van Essen gaf wijlen Willem Endstra de opdracht voor die moordaanslag.



Het motief?



Van Essen 'belegde' eind jaren negentig een fors deel van zijn drugsmiljoenen bij Endstra, die op dat moment gold als 'de bankier van de onderwereld'.



Getuigenverhoor

Kort nadat Van Essen zijn geld bij Endstra terugvroeg, volgde de liquidatiepoging. Volgens Van Essen - en vele andere criminelen - gaf Endstra de opdracht voor de moordaanslag zodat die zijn schuldeiser niet hoefde te betalen. De schutter zou via criminelen Sam Klepper en John Mieremet zijn geregeld.



In 2004 werd ook Willem Endstra doodgeschoten, waarna tal van criminelen verwoede pogingen deden hun ingelegde miljoenen terug te krijgen.