WV-HEDW wint weer, HBOK geeft DVVA pak slaag

Amateurvoetbal

Koploper WV-HEDW heeft ook de vierde wedstrijd in de zaterdag eerste klasse gewonnen. Zwaluwen ’30 werd thuis met 7-0 verslagen. Joost Heij maakte vier doelpunten voor WV-HEDW en de andere doelpunten waren van Jack van Moerkerk, Steven Knijnenburg en Dirk van Driest. WV-keeper Matthijs Kuiper stopte nog een strafschop. Beide teams eindigden de wedstrijd met tien man, omdat Rida Najib van WV-HEDW en Anthony Sabajo van Zwaluwen’30 een rode kaart kregen. De kans dat WV-HEDW ook de vijfde wedstrijd wint, lijkt op voorhand groot. De volgende tegenstander is de puntloze hekkensluiter Honselerdijk.

HBOK heeft in de zaterdag tweede klasse DVVA in de derby een pak slaag gegeven. Het werd in Zunderdorp 9-0. Dennis Kaars (vier), Allon Koene (twee), Davey Claus, Max Sajet en Mariano Olf maakten de doelpunten. HBOK, dat eerder al met 10-2 won van FC Zaandam, staat op de tweede plaats op de ranglijst met tien punten twee punten minder dan koploper OSV. DVVA is zesde met zes punten.

AFC verslikt zich in Jong Volendam

AFC heeft in de tweede divisie verrassend verloren van Jong Volendam. Het werd op sportpark Goed Genoeg 3-1 voor de talenten uit het vissersdorp. De 2-0 van Jong Volendam was een blunder van AFC-doelman Patrick Zonneveld. Hij zag een op het oog houdbaar schot via zijn handen het doel in gaan. Raily Ignacio maakte het doelpunt voor AFC, dat op de tweede plaats staat in de tweede divisie met zeven punten minder dan koploper Katwijk.

OFC blijft koploper in de zondag derde divisie. De club uit Oostzaan won in Veghel nipt van Blauw Geel ’38. Niels Springer (twee) en Abdel Malek el Hasnaoui maakten de doelpunten voor OFC. JOS Watergraafsmeer lijkt af te haken in de strijd bovenin. Groene Ster was in Limburg met 1-0 te sterk. JOS zakt door de nederlaag met tien punten uit negen wedstrijden naar de tiende plaats. OFC heeft al twaalf punten meer.

De Dijk heeft in de zaterdag hoofdklasse B met 0-0 gelijkgespeeld tegen koploper Urk. De puntendeling was niet onverdiend, al kwam De Dijk twee keer goed weg toen Urk de lat raakte. In dezelfde klasse won Swift met 5-2 van ONS Sneek. Daan Driever (twee), Noa Benninga, Jose Barbosa Nhoca en Mex Bakker maakten de doelpunten voor Swift dat op de zevende plaats staat. De Dijk is de nummer veertien.

Hockey

De hockeysters van Amsterdam hebben opnieuw punten verspeeld in de vrouwen hoofdklasse. De ploeg kwam thuis tegen HDM niet verder dan 1-1. Filiz Tuzgöl maakte het doelpunt voor Amsterdam, dat in de eerste zeven competitieduels al zeven punten heeft verspeeld. De vrouwen van Hurley speelden uit bij Oranje-Rood met 2-2 gelijk. Laura van Heugten en Fleur Loomans maakten de doelpunten voor Hurley. Pinoké won door doelpunten in de eerste 25 minuten van Kelly Hoyng-Jonker, Stella van Gils en Kari Stam met 3-0 van Klein Zwitserland. Amsterdam staat na dit weekeinde op de derde plaats, Pinoké is vijfde en Hurley staat op de zesde plaats.

Pinoké pakt zege in slotseconden

De hockeyers van Pinoké hebben een benauwde 2-1 zege behaald bij Oranje-Rood. Het winnende doelpunt van Dennis Warmerdam viel pas een paar seconden voor tijd. De andere goal van Pinoké was van Miles Bukkens. De mannen van Amsterdam waren thuis door doelpunten van Trent Mitton en Brent van Bijnen met 2-0 te sterk voor Rotterdam. Amsterdam staat met dertien punten uit zeven wedstrijden op de gedeelde tweede plaats. Pinoké is met een punt minder zevende. Hekkensluiter Hurley wacht na zeven wedstrijden nog altijd op het eerste punt van het seizoen. SCHC was in Bilthoven met 3-2 te sterk. Deegan Huisman maakte de doelpunten voor Hurley.