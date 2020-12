Wrakingsverzoek zoveelste juridische twist rond Haga Lyceum

Het Cornelius Haga Lyceum. Beeld ANP

Waar Atasoy eerder de overheid bestookte met rechtszaken – eerst om de school in Nieuw-West op te richten, vervolgens om te voorkomen dat onderwijsminister Arie Slob hem zou afzetten – richt hij zijn pijlen nu op het schoolbestuur. En waar hij aanvankelijk de rechters aan zijn zijde vond, rijgt hij nu de nederlagen aaneen.

Vanwege interne strubbelingen en berichten over het afluisteren van onderwijsinspecteurs zegde bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach dit voorjaar Atasoy en secretaris Sadrettin Karadag de wacht aan. De chaos was compleet toen Atasoy en Karadag op hun beurt Laamimach ontsloegen.

De rechter bepaalde dat Laamimach de rechtmatige voorzitter is. Atasoy en Karadag legden zich daar niet bij neer. Medestanders zeggen met inzamelingsacties meer dan 40.000 euro te hebben opgehaald voor talloze procedures. De beroepszaak van dinsdag vloeit voort uit een kort geding in juni, dat draaide om het ontslag van Atasoy en Karadag als bestuursleden.

Ene na de andere procedure

Er was al een kort geding van Atasoy vanwege zijn ontslag als directeur (dus niet als bestuurder), gevolgd door een uitspraak in een bodemprocedure. In beide zaken heeft Atasoy beroep aangekondigd tegen de voor hem ongunstige beslissingen. Daarnaast was er een kort geding wegens loonbeslag van de school bij Atasoy, waartegen de oud-directeur hoger beroep heeft ingesteld. En er loopt een bodemprocedure van Karadag.

De ex-bestuurssecretaris zegt het slachtoffer te zijn van een samenzwering. Bij het spoedappel bracht hij emails in, waaruit blijkt dat al in maart – twee maanden voordat het conflict tot uitbarsting kwam – voorzitter Laamimach met advocaat Sebastiaan van den Brink sprak over de aftocht van Atasoy. Volgens Karadag hangt Laamimach een extreme vorm van salafisme aan en verkettert hij zijn tegenstanders.

‘Coupplegers’

Van den Brink citeerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), volgens wie ‘politiek-salafistische aanjagers’ hun achterban mobiliseren ter ondersteuning van Atasoy. De raadsman houdt het Haagse gemeenteraadslid Arnoud van Doorn en Atasoy verantwoordelijk voor een ‘hetze’ op sociale media, waarbij medewerkers van de school worden weggezet als ‘coupplegers’ en ‘ondankbare honden’ die Allah mag straffen.

Beide kampen sloegen elkaar om de oren met de statuten van de school, die zouden zijn geschonden. Maar veel belangrijker dan de juridische argumenten is volgens Van den Brink dat Atasoys rentree ‘een regelrechte ramp’ zou zijn voor de school. Dan volgt een uittocht van medewerkers, aldus de advocaat.

Tot irritatie van Atasoy stelde het hof kritische vragen over de wijze waarop hij en Karadag eind mei Laamimach hadden ontslagen. “U bent bovenmeester aan het spelen,” aldus Atasoy. “Daar moet de discussie vandaag niet over gaan.”

Hij leek evenmin ingenomen met verwijzingen naar de regel dat in een spoedappel dat betrekking heeft op meerdere procedures, de rechters een reeds gedane uitspraak in een bodemprocedure als uitgangspunt moeten nemen. In Atasoys geval betekent dat dat zijn ontslag als directeur rechtmatig is. Hoe moet het hof zijn ontslag als bestuurder terugdraaien, als zijn ontslag als directeur een gegeven is?

Vooringenomen

Toen Atasoy niet nogmaals iets mocht zeggen, kondigde hij aan de rechters te wraken. “Door de richting die u opgaat met uw vragen, heb ik mijn vertrouwen in onafhankelijke rechtspraak verloren.” In zijn ogen zijn de rechters vooringenomen, lieten ze hem te weinig aan het woord en zijn ze niet goed geïnformeerd.

Karadag deed niet mee met het wrakingsverzoek. Hij was teleurgesteld toen bleek dat de uitspraak op z’n vroegst 26 januari is. “Een poppenkast,” schamperde Atasoy.