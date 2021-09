Wrakingsverzoek Marengo afgewezen, zaak gaat door

Beveiliging bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, voorafgaand aan de hervatting van het liquidatieproces Marengo. Beeld ANP

Raadsvrouw Weski van hoofdverdachte Ridouan Taghi en diens vermoede handlangers Mao en Mario R. had het wrakingsverzoek dinsdagmiddag aan het eind van een rumoerige zitting gedaan, omdat de rechtbank volgens Weski de schijn van partijdigheid had gewekt door haar niet de kans te geven in het openbaar een powerpointpresentatie te geven.

Meeluisteren

Meestal behandelen rechtbanken dergelijke ‘wrakingsverzoeken’ in het openbaar, zodat bijvoorbeeld journalisten kunnen meeluisteren. Zeker in grote zaken waarvoor veel mediabelangstelling is, is dat zo.

Journalisten zaten woensdag dan ook te wachten tot het tijdstip van de zitting bekend zou worden gemaakt, toen plotseling de beslissing werd verstuurd die de ‘wrakingskamer’ van de rechtbank achter gesloten deuren, na een geheime zitting, had genomen.

‘De motivering van deze uitspraak volgt later. Het proces gaat verder met dezelfde rechters’, luidde de summiere toelichting in een persbericht.

De opmerkelijke, onaangekondigde handelswijze past in een proces van angst en chaos en niets lijkt te gaan als normaal. Dit terwijl bijvoorbeeld advocaten de rechtspraak dinsdag hadden opgeroepen ook na de moorden op broer Reduan van kroongetuige Nabil B., diens advocaat Derk Wiersum en, recentelijk, vertrouwenspersoon Peter R. de Vries de rug recht te houden.