Wrakingsverzoek Marengo afgewezen, zaak gaat door zonder zitting

Beveiliging bij de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, voorafgaand aan de hervatting van het liquidatieproces Marengo. Beeld ANP

Onder de verdachten en hun advocaten is de toch al grote onvrede door de onaangekondigde manoeuvre wéér verder aangewakkerd, in een proces waarin niets lijkt te kunnen gaan zoals normaal. De beslissing waaraan geen zitting vooraf is gegaan, wordt ervaren als een nieuw klap in het gezicht van de verdediging.

Raadsvrouw Weski van hoofdverdachte Ridouan Taghi en diens vermoede handlangers Mao en Mario R. had het wrakingsverzoek dinsdagmiddag aan het eind van een rumoerige zitting gedaan, omdat de rechtbank volgens haar de schijn van partijdigheid had gewekt door haar niet de kans te geven in het openbaar een powerpointpresentatie te geven. (Die zou gaan over berichten die kroongetuige Nabil B. met een geheime smarphone vanuit zijn cel had verstuurd aan zijn familie).

Meeluisteren

Meestal behandelen rechtbanken dergelijke ‘wrakingsverzoeken’ in het openbaar, zodat bijvoorbeeld journalisten kunnen meeluisteren. Zeker in grote zaken waarvoor veel mediabelangstelling is, is dat zo.

Journalisten zaten woensdag, net zoals de advocaten, dan ook te wachten tot het tijdstip van de zitting bekend zou worden gemaakt, toen plotseling de beslissing werd verstuurd die de ‘wrakingskamer’ van de rechtbank achter gesloten deuren had genomen.

‘De motivering van deze uitspraak volgt later. Het proces gaat verder met dezelfde rechters’, luidde de summiere toelichting in een persbericht. Daaraan werd nog formalistisch aan toegevoegd dat ‘verzoeken tot wraking steeds vaker buiten de zitting worden afgedaan sinds de Hoge Raad in 2018 heeft geoordeeld dat een (tussen)beslissing van een rechtbank geen grond voor wraking kan zijn’.

Niettemin is de onaangekondigde handelswijze opmerkelijk. Die past in een proces van angst en chaos. Dit terwijl bijvoorbeeld advocaten de rechtspraak dinsdag hadden opgeroepen ook na de moorden op broer Reduan van kroongetuige Nabil B., diens advocaat Derk Wiersum en, recentelijk, vertrouwenspersoon Peter R. de Vries de rug recht te houden en het proces zo normaal mogelijk voort te zetten, in een goede sfeer.

Kennelijk ongegrond

In de beslissing schrijft ‘de wrakingskamer’ van de rechtbank dat Weski’s verzoek de rechtbank weg te sturen ‘kennelijk’ ongegrond is. In normaal Nederlands: zonder haar gehoord te hebben, oordelen de rechters dat haar verzoek nooit kan slagen. De advocaten beschouwen dit als een zoveelste schoffering.

Weski kondigde in oktober 2019 al eens aan de verdediging van hoofdverdachte Ridouan Taghi neer te leggen, omdat hij geen eerlijk proces zou krijgen. Nadat Taghi was gearresteerd en vanuit Dubai aan Nederland was overgeleverd, trad ze toch weer voor hem op omdat ze toch op een eerlijke kans hoopte.

Taghi en zijn belangrijkste medeverdachten zullen het nauwelijks behandelde wrakingsverzoek opvatten als een nieuw bewijs dat ze niet serieus worden genomen, klinkt het onder procesdeelnemers. De afwisselend heetgebakerde en ijzige sfeer zal niet verbeteren.

