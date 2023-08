Wrakingsverzoek in zaak-Tadic afgewezen

Deze zomer vertrok Dusan Tadic naar Fenerbahçe. Beeld DeFodi Images via Getty Images

Raadsman Niek Hendriksen, advocaat van de 20-jarige Mohammed F., haalde hard uit naar een Amsterdamse rechter en magistraten in het algemeen, omdat een rechter en het Openbaar Ministerie volgens hem er een ‘eigen communicatielijn’ op na hadden gehouden en hij als advocaat buitenspel zou zijn gezet.

Volgens de wrakingskamer die zich boog over zijn wrakingverzoek, is er geen enkele onderbouwing te vinden voor de ‘aannames’ van de advocaat. De wrakingskamer zegt wel dat moet worden toegegeven dat de raadsman niet vooraf of gelijktijdig was betrokken bij een overleg over camerabeelden. ‘De rechter heeft echter wel vrijwel direct na kennisneming van die toelichting van de officier van justitie op de beelden, deze op eigen initiatief doorgezonden naar de raadsman.’

Duur horloge

Hendriksen bracht ook naar voren dat de rechter en de betrokken officier van justitie elkaar tutoyeerden en elkaar met hun voornamen aanspraken in de mailwisseling over de camerabeelden. Dat er voornamen zijn gebruikt in de communicatie, leidt volgens de wrakingskamer niet tot de conclusie dat er een schijn van partijdigheid is.

Oud-Ajacied Tadic raakte in de nacht van 27 op 28 juli vorig jaar lichtgewond bij de poging tot straatroof in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Zuid. De verdachten hebben niets buitgemaakt.

Vermoedelijk waren de overvallers uit op het dure horloge van de 34-jarige Tadic, die momenteel voor het Turkse Fenerbahçe uitkomt. Het is niet bekend wanneer de zaak van verdachte Mohammed F. verdergaat.

Eerder werd medeverdachte Mohamed El K. vrijgesproken van poging tot beroving op de voetballer; hij kreeg wel een celstraf van zes maanden opgelegd, waarvan twee voorwaardelijk wegens geweldpleging.