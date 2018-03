Wrakingsverzoek in zaak 'Noffel' afgewezen

De inhoudelijke behandeling gaat vrijdag verder om 9.30 uur in de Bunker, de extra beveiligde rechtbank in Osdorp.



Voor het proces tegen F. (38), die ook wel bekend staat als 'Noffel', zijn zeven dagen uitgetrokken. Daarvan zijn er nu twee verstreken, zonder dat de rechtbank aan een inhoudelijke behandeling is toegekomen.



Weski wraakte de rechtbank woensdag wegens "vooringenomenheid" en "bevooroordeeldheid" in de zaak tegen F.



Pjotr

Hij wordt vervolgd voor witwassen en paspoortfraude, maar justitie ziet hem vooral als de man die opdracht gaf voor de moordpoging op Peter 'Pjotr' R. in Diemen eind 2015.



Het Openbaar Ministerie (OM) baseert zich op versleutelde e-mails die de al veroordeelde daders en hun opdrachtgever uitwisselden.



De berichten werden inzichtelijk nadat het onderzoeksinstituut NFI de beveiliging van twee gebruikte PGP-telefoons en van in Canada geplaatste servers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom had gekraakt.



Naar de afgrond

Weski zegt haar cliënt niet te kunnen verdedigen, omdat het OM "geen controleerbaar inzicht" heeft gegeven in de manier waarop uit de miljoenen versleutelde e-mails de voor F. belastende gegevens zijn verzameld. Ook vroeg ze meer tijd voor onderzoek naar de Ennetcom-data, maar de rechtbank weigerde dat.



De advocate vond dat de rechtbank F. "naar de afgrond helpt" en dat een andere strafkamer de zaak moet behandelen.



Lees ook: 'Noffel gestoord? Dat is zacht uitgedrukt'