Wrakingskamer neemt uiterlijk vrijdag beslissing over ADM

De inzet van het kort geding is om de bewoners te laten terugkeren naar de culturele vrijplaats in ieder geval totdat de VN een besluit heeft genomen over het gebied waar de krakers naar toe zouden moeten. Ook eisen de krakers dat de vernielde bezittingen op kosten van de gemeente worden vergoed.



Dinsdagochtend waren er nog steeds drie tot vier krakers op het terrein aanwezig, zei de raadsman. Zij zijn volgens de advocaat inmiddels verwijderd.



De sloop van de gebouwen en veelal bijzondere woonunits is nu al in volle gang. De eigenaar van het terrein, Chidda Vastgoed, wil herkraak voorkomen.



Het vastgoedbedrijf zette in de nacht zeventien particuliere beveiligers in om het terrein te bewaken. Die wisten maandagavond nog twee krakers tegen te houden die opnieuw het gebied in wilden, zei een woordvoerder.



