WOZ-waardes woningen op erfpacht met 2 procent verlaagd

Aanleiding is de foutieve berekening die de gemeente hanteerde voor de berekening van de WOZ-waardes van die woningen. Dat foutje kost de gemeente nu ongeveer 1 miljoen euro, schrijft wethouder Udo Kock (financiën) in een brief aan de gemeente.



In december van het afgelopen jaar oordeelde de belastingrechter van de rechtbank Amsterdam dat de gemeente de WOZ-waardes van de meeste woningen op erfpacht over 2017 te hoog heeft vastgesteld. Het verschil tussen de waarde van een huis op eigen grond en een woning op grond in erfpacht blijkt minder groot dat werd verondersteld.



Waardestijging

De verlaging van twee procent betekent overigens nog steeds dat de WOZ-waarde voor vrijwel alle woningen stijgt ten opzichte van het vorige belastingjaar. De gemiddelde waardestijging voor woningen in Amsterdam is namelijk 13,4 procent.



Kock schrijft dat het actualiseren en herijken van de berekeningssystematiek voor de WOZ-waarde complex is, en dat het naar inschatting van verschillende deskundigen minimaal zes maanden vergt.



De verlaging van twee procent zou recht doen aan de uitspraken van de rechtbank Amsterdam, neemt naar verwachting onzekerheid weg bij woningeigenaren en voorkomt het onnodig ontstaan van een toename van het aantal bezwaar- en beroepschriften, schrijft Kock.