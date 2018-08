WOZ-record Amsterdam alweer aan diggelen

11 procent tot 288.000 euro, tevens het hoogste gemiddelde van alle provincies. In Groningen is de gemiddelde WOZ-waarde met 165.000 euro het laagst.



Maximale huur

Gemeentes bepalen aan de hand van de WOZ-waarde de hoogte van een aantal gemeentelijke belastingen, waarvan de onroerendezakenbelasting (ozb) de belangrijkste is. Ze gaan daarbij uit van het bedrag dat een woning zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar.



Ook huurders moeten goed op de WOZ-waarde van hun woning letten, waarschuwt de Woonbond. Die is namelijk van invloed op de maximale huur die mag worden gevraagd voor sociale huurwoningen.



De huurdersvereniging is overigens niet te spreken over de invloed van de geschatte woningwaarde op het puntenstelsel. Die zorgt er immers voor dat de maximaal toegestane huurprijzen steeds hoger worden, waardoor steeds meer woningen uit het sociale segment verdwijnen.



