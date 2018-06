Wouter Bos vertrekt bij Amsterdam UMC

Sinds 7 juni is het VUmc gefuseerd met het AMC en verder gegaan onder de naam Amsterdam UMC. Bos is tot september nog actief als voorzitter van de raad van bestuur van het VUmc en vicevoorzitter bij het AMC.



Over zijn vertrek zegt Bos: "Met heel gemengde gevoelens neem ik afscheid. Mijn benoeming door het kabinet als CEO van Invest-NL is een prachtige nieuwe uitdaging, die mij in staat stelt op de grens van publiek en privaat met voor ons mooie land heel relevante zaken bezig te zijn."



2,5 miljard euro

Invest-NL is een nieuwe zogenoemde staatsdeelneming, die investeringen gaat stimuleren op maatschappelijke terreinen. Naar verwachting zal Invest-NL in 2019 officieel opgericht worden. Uiteindelijk moet het ondernemers één loket bieden voor risicokapitaal, garanties en financieringsprogramma's.



De overheid steekt 2,5 miljard euro in Invest-NL en verwacht daarmee ook onder meer institutionele beleggers over de streep te trekken.



Hoekstra en zijn collega's Eric Wiebes (Economische Zaken) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) zijn blij met de aanstelling van Bos. "Hij combineert bestuurservaring in zowel de private als de publieke sector met een sterke betrokkenheid bij de maatschappelijke thema's waar Invest-NL zich op zal richten.''



Lees ook: Waarom AMC en VUmc nu officieel samen verder gaan