Worstverslaafde Whitney doet een week zonder vlees

Ik ging een maand naar Curaçao en nam tien worsten chorizo mee. Whitney Telgt

En dan toch doet juist zij mee aan de eerste Nationale Week Zonder Vlees. Goed voor de dieren, maar zeker ook voor het milieu. De Week Zonder Vlees (een week geen vlees eten) wordt dit jaar voor het eerst gehouden in Nederland, georganiseerd door vegetariër Isabel Boerdam. Zo'n 26.000 mensen schreven zich via de website in om mee te doen.



Plakje ham

Onder wie worstenjunk Telgt. "Misschien omdat ik net 30 ben geworden, maar ik denk sowieso meer over dingen na. Over de berg plastic afval, over waar de eendjes heengaan als het vriest... Ik doe nu ook mee aan een maand zonder alcohol van de Jellinek-kliniek. Maar drank laten staan vind ik geen probleem. Ik zat in de trein en toen zag ik op een billboard over de Week Zonder Vlees en toen ging ik erover nadenken. Ik ben rooms-katholiek opgevoed, dus vroeger hadden we ook altijd één dag in het jaar geen vlees, op Goede Vrijdag, dus ik weet wel een klein beetje hoe het is. Al stonden we vroeger dan wel één minuut over 12 bij de koelkast om nog snel voor het slapen een plakje ham te pakken.''



Of het zwaar gaat worden? Ze weet het nog niet. Het is vandaag pas dag één zonder vlees. "Maar woensdag kook ik Surinaams voor vrienden. Ja, bami met kip voor hun en bami met, eh, een spiegelei of zo, voor mij. Vrijdag heb ik een verjaardag van een Indonesische vriend. Daar zullen echt alle soorten vlees zijn dus dat wordt echt een lastige dag. Maar ik ga dit wel doen, niet smokkelen, ik kan niet meer terug. En als je ziet wat je ermee bereikt... Als we dit allemaal doen komen we er wel.''



Vegaburger

De Febo in de Ferdinand Bolstraat werd maandag vanwege de Vegetarische Restaurantweek, onderdeel van de Nationale Week Zonder Vlees, tijdelijk omgedoopt tot ­Vebo. Ook lanceerde de keten de vegetarische variant op de grillburger.