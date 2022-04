Wormen gaan de grasmat van het Museumplein onderhouden: ‘Ze zijn erg glibberig’

Wormenexpert Mark Thur zet samen met leerlingen van de Nicolaas Maesschool de eerste 5000 wormen uit die het gras op het Museumplein gaan onderhouden. Beeld Jakob van Vliet

Wormenexpert Mark Thur haalt een doos met 2500 wormen tevoorschijn. In de half met aarde gevulde bak krioelen de wormen door elkaar. Kinderen gillen, maar rennen geïnteresseerd naar de doos. “Het is echt niet vies hoor,” roept een meisje. Terwijl Thur aan leerlingen van de onderbouw van de Nicolaas Maesschool uitlegt welke wormen hij bij zich heeft, spuit de brandweer het gras vast nat. “Wormen hebben voedsel, gemaaid gras en water nodig.”

Het is de bedoeling dat het gemaaide gras blijft liggen als voedsel. De wormen eten dit op en poepen het uit als compost. Thur tegen een jongetje dat boven de bak wormen hangt: “Wil jij ruiken of het naar poep ruikt?”

De leerlingen hebben zich woensdagochtend verzameld aan de rand van het Museumplein. Zij zetten de eerste 5.000 wormen uit die voor het onderhoud van het plein gaan zorgen.

Half miljoen wormen

Sinds afgelopen zomer ligt er een nieuwe grasmat. Om het zwaarbelaste plein mooi te houden is een goede bodem van belang. “We weten dat als er wormen in de bodem leven, deze gezond is.” Thur zal in de komende periode ruim een half miljoen wormen uitzetten.

Dat doet hij allemaal met de hand. “Dit aantal is nog niet genoeg voor de hele bodem, ze moeten zich namelijk nog voortplanten.” Na 12 weken zijn de wormen geslachtsrijp. De nieuwe generatie past zich aan de bodem aan. Dat betekent dat er binnen 24 weken echte Amsterdamse wormen onder de grasmat van het Museumplein krioelen.

Dan zijn de kinderen aan de beurt om de wormen daadwerkelijk vrij te laten. Elk kind krijgt een handje wormen om zachtjes over het grasveld te verspreiden. Thur roept nog: “Let op dat je niet op ze gaat staan.” Maar voor sommige wormen is dat al te laat.

Niels (7) heeft net een aantal wormen vrijgelaten. “Ze waren erg glibberig. Ik heb ze neergelegd en dan kruipen ze de grond in en maken ze compost.” Rijk (8) vindt het goed dat er wormen zijn uitgezet: “We spelen hier vaak en het gras is belangrijk.”

Bodembiodiversiteit

Wormen spelen een belangrijke rol in de bodem. “We hebben te maken met een schandalige afname van de bodembiodiversiteit,” zegt Thur. “Wormen staan aan het begin van de keten om die weer op te bouwen. Zij bouwen het huis waarin schimmels en bacteriën willen wonen.”

De natuur moet vrij spel krijgen op het Museumplein. Thur: “Voer gras en blaadjes niet af en strooi geen kunstmest.” Eens in de zes maanden doet Thur een aantal steekproeven om te kijken hoe het gaat met de wormenpopulatie. “Het moeten er ook niet te veel worden. Als dat het geval is kunnen we het gemaaide gras wel afvoeren, zodat de wormen minder te eten hebben.”

In de bak met wormen zitten twee verschillende soorten van ’s werelds grootste wormenkweker, The Dutch Nightcrawlers. De wat kleinere wormen leven horizontaal in de bovenste laag van de bodem. Deze zijn ook geschikt om mee te vissen. De andere wormen zijn een stuk groter en graven verticaal van de bodem naar boven, en verspreiden zo mineralen en nutriënten.

Je hoeft niet bang te zijn dat er een worm omhoogkomt als je op het gras zit. Een half uur na het uitzetten zijn alle wormen verdwenen. Thur: “Wormen houden niet van zonlicht. Die zijn de bodem ingekropen.”