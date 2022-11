WorldPride komt in 2026 naar Amsterdam

Drag Night Copenhagen, tijdens WorldPride 2021. Beeld Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

“Mijn kindje is volwassen geworden,” reageert Siep de Haan, een van de oprichters en bedenkers van de eerste Pride Amsterdam in 1996.

WorldPride vervangt in 2026 de reguliere Pride Amsterdam en bestaat uit vijftien in plaats van negen dagen. Het is nog internationaler en bevat meer evenementen, zegt een woordvoerder van Stichting Pride Amsterdam. “Het evenement zal het beste van Pride XXL inhouden. We zijn nu al activistisch, maar je bereik is dan veel groter. WorldPride zal een goed inhoudelijk programma hebben, met bijvoorbeeld internationale conferenties waarbij de wetenschap samenkomt met activisten en het bedrijfsleven. Alle onderwerpen die nu in de wereld leven met betrekking tot genderdiversiteit, gelijkheid en rechten voor trans personen zullen aan bod komen. Het is een soort vergadering van de Verenigde Naties van de lhbti-gemeenschap.”

Behalve de hoeveelheid aan evenementen is de programmering wat omgegooid. Het evenement trapt af met Pride Park in het Vondelpark. Pride Village verhuist van de Dam naar het Museumplein. Er is een kunst- en cultuurprogramma en er zijn sporttoernooien en conferenties. Onmisbaar is natuurlijk de Canal Parade, de iconische botentocht door de Amsterdamse grachten, die niet aan het eind, maar in het midden plaatsvindt. Het programma eindigt met een wandeltocht, de WorldPride Parade.

Wereldwijd

Siep de Haan verwacht een verdubbeling van het aantal bezoekers, dat hoger zal zijn dan bij Sail Amsterdam. “We hebben in Amsterdam wereldwijd een goede naam verworven en zijn in Europa de grootse en beste – dat moeten we koesteren. Ons concept van de unieke botenparade wordt nog steeds gebruikt. Het is een prachtfeest met inhoud en een boodschap.”

Het wereldwijde evenement dat de ‘zichtbaarheid en bewustwording’ van lhbtq-kwesties wil vergroten, bestaat sinds 2000. Rome verzorgde de eerste editie, daarna volgden Jeruzalem, Londen, Toronto, Madrid, New York en Kopenhagen-Malmö. Voor 2023 zal Sidney de organisatie op zich nemen.

Amsterdam was samen met het Amerikaanse Orlando in de race voor de editie van 2026. Nadat afgelopen zaterdag beide kandidaten hun plannen hadden gepresenteerd in Mexico, konden de leden van InterPride afgelopen dagen stemmen. Amsterdam wist met een tweehonderd pagina’s tellend bidboek 59 procent van de stemmen binnen te slepen; op Orlando stemde 37 procent. “Dat is eigenlijk ook wel raar: je strijdt voor hetzelfde doel en in Orlando was in 2016 een schietpartij (in een gayclub, red.). Zij krijgen een mooie plek in ons programma,” zegt een woordvoerder van Pride Amsterdam.

Homohuwelijk

De aanleiding voor Amsterdam om dit keer mee te dingen is het zilveren jubileum van het homohuwelijk in Nederland. In 2026 is het 25 jaar geleden dat het burgerlijk huwelijk werd opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht. Dit bracht volgens Stichting Pride Amsterdam een positieve golf op gang, waardoor het inmiddels in 29 landen mogelijk is om te trouwen. Het thema van de editie is ‘Unity’, ofwel ‘eenheid’ en staat voor ‘de band die men als koppel vormt door het huwelijk’, aldus Pride Amsterdam. En het staat ook voor ‘de band die we binnen onze lhbti-gemeenschap moeten vormen’.

Directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz van Pride Amsterdam laat weten enorm trots te zijn ‘dat Nederland in 2026 weer het middelpunt van de wereld zal zijn als het gaat om aandacht voor gelijke en verworven rechten’. “Tegelijk kan ons land er komende jaren werk van maken om te laten zien dat we weer tot de top gaan behoren van voorlopers en gidslanden, want we staan nu te laag op veel lijstjes voor homorechten- en acceptatie.”