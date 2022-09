Wordt sporthal Elzenhagen in Noord asielopvang? ‘Werklui stuurden ons ineens de hal uit’

Sporthal Elzenhagen in Noord. Beeld Berlinda van Dam/ANP

Tijdens een training van de dames 1 werden de handbalsters door werklieden van het veld gestuurd om de komst van asielzoekers voor te bereiden. “Ik werd erdoor overvallen dat we binnen drie kwartier het veld moesten verlaten omdat er noodopvang zou komen voor asielzoekers,” zegt een betrokkene van de club. Volgens VOC zou het gaan om driehonderd asielzoekers.

Een woordvoerder van wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang en Vluchtelingen) zegt dat het ‘nog niet helemaal zeker’ is dat in sporthal Elzenhagen vluchtelingen opgevangen worden. “We zijn ermee bezig en komen in de loop van de ochtend met meer informatie.”

Vrijdagochtend is de vloer van de hal afgedekt met zeil en zijn er met tape vakken gemaakt. Aanwezigen bevestigen ook dat werkmensen daar de hele nacht mee bezig zijn geweest, omdat er asielzoekers opgevangen gaan worden.

Slechte communicatie

Bestuurslid Robin Ternede zegt dat de club — waarvan de dames 1 op het hoogste niveau gedeeld koploper is — op het laatste moment voor een ‘voldongen feit’ is gesteld. Hij zegt dat VOC graag zijn steentje wil bijdragen, maar noemt de communicatie slecht. “Als de gemeente het ook van hogerhand krijgt opgedragen, hebben ze geen keus. Maar waarom precies Elzenhagen en niet een andere sporthal?”

“ Elzenhagen is een hal die zeven dagen per week maximaal bespeeld wordt en voor 80 tot 90 procent door onze club. Zijn er geen hallen in Amsterdam waar het ongemak minder is?”

“Ik snap dat mensen opgevangen moeten worden en niemand mag op straat slapen,” zegt de betrokkene van de club. “Dat wij moeten wijken is niet meer dan normaal, maar de manier waarop niet. De communicatie is uiterst zwak te noemen.”

Ternede zegt dat de club met de handbalbond gaat overleggen om de thuiswedstrijd van het eerste dameselftal zaterdag af te gelasten. “De training van donderdag is niet afgemaakt en vrijdag kan er ook niet getraind worden. Dus wij kunnen zaterdag niet spelen.”