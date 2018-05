Wordt Kinderboerderij De Gliphoeve gered door eieren?

De Gliphoeve is veel meer dan een een plek waar je geitjes kunt aaien, zegt Vlaufen. "Dit is een belangrijke sociale ontmoetingsplek voor de buurt. We zitten in de G-buurt, het voelt net als een dorp. Veel mensen wonen in hoogbouw, voor hen is de kinderboerderij hun achtertuin. Iedereen is welkom."



Zwart-wit

Vlaufen spreekt uit eigen ervaring. "Ik was altijd redelijk zwart-wit in mijn opvattingen. Maar sinds ik hier werk, heb ik geleerd om mensen meer te waarderen, hoe verschillend ze ook zijn."



Naar het geldbedrag blijft het gissen, maar Vlaufen hoopt op een totaalbedrag van 30.000 euro. "Dat zou ideaal zijn, dan kunnen we weer even vooruit."



