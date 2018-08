Wordt het hittegolfrecord in Amsterdam verbroken?

Dat zegt een woordvoerder van Weeronline. En wordt in andere delen van het land al gesproken van de langste hittegolf ooit, in Amsterdam zijn we nog niet op dat punt beland.



Maar we zijn wel aardig op weg. Momenteel beleeft de stad sinds 19 juli zijn veertiende dag in een hittegolf, voor een record is minstens een totaal aantal dagen van zeventien nodig. Zo lang was het namelijk boven de vereiste 25 graden in recordjaar 1976.



Dubbeltje op zijn kant

We hebben dus nog drie hele warme dagen nodig en wie een blik werpt op de voorspellingen voor de komende dagen ziet dat het kan. Heikel punt? De zondag. Daar kan het verkeren.



Verwacht wordt 25 graden, máár, zegt de woordvoerder, "het is een dubbeltje op zijn kant. We hebben ook te maken met een koudere wind vanaf zee." En dan kan het zomaar opeens 'maar' 24 graden worden. "Maar een hittegolf van 14 dagen is ook al heel bijzonder."



Zeeland

In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Twente duurt de hittegolf inmiddels al 22 dagen. Vrijdag kan daar het lengterecord (Arcen, Limburg, 1994) van een regionale hittegolf worden gebroken.



Een hekel aan de hitte, of ben je het gewoon zat? Ga naar Friesland of Zeeland. Daar is op geen enkel weerstation een hittegolf te zien.



