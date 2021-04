Wordt het code zwart? ‘We gaan een spannend weekeinde in’

Beeld ANP

Bloemers is ook coördinator patiëntspreiding van het Roaz in Noord-Holland en Flevoland. Hij deelt voorlopig niet het optimisme over de ontwikkeling van de pandemie. “Het tandvlees waar we op liepen, bloedt nu ook nog.”

Hij ziet om zich heen veel oververmoeidheid en uitval onder het zorgpersoneel. Volgens Bloemers kampen sommige ziekenhuizen in de regio om die reden met 20 procent uitval van personeel, terwijl het aantal nieuwe covidpatiënten maar blijft binnenkomen.

Operaties geschrapt

“Er zijn ziekenhuizen die in alle haast hun uitslaapkamers hebben ingericht om de covidpatiënten maar een plek te geven.” De geplande operaties gaan volgens Bloemers niet door, omdat personeel van de operatiekamers moet bijspringen om covidpatiënten te behandelen. “We doen alleen de acute dingen: hartchirurgie, oncologische behandelingen, traumachirurgie – maar alleen dat wat écht moet.”

OLVG laat via een woordvoerder weten behalve de acute zorg ook te proberen om de operaties die binnen zes weken gedaan moeten worden, te doen. Maar ook in het OLVG liggen de drie covid-ic’s en de verpleegafdelingen vol. “Het is hartstikke druk.”

Verplaatsen lastig

In Amsterdam UMC liggen er 91 covidpatiënten, van wie 38 op de ic. Covidpatiënten verplaatsen naar andere regio’s is volgens Bloemers moeilijk, omdat ze daar ook vol liggen. Met moeite worden er circa vijf patiënten per dag naar een andere regio gebracht, terwijl dat eerder in de derde golf soms wel dertig patiënten per dag waren. Toen was het makkelijker omdat de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland weliswaar hun handen vol hadden aan Covid-19, maar veel andere delen van het land nog makkelijk konden bijspringen.

Bloemers was een week geleden nog positief. Toen lagen er in de regio 225 patiënten op de verpleegafdeling en 123 op de ic. Hij hoopte dat het plateau, de piek van de derde golf, was bereikt. Inmiddels is het aantal covidpatiënten opgelopen tot 287 op de verpleegafdeling en 132 op de ic.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag, na een paar dagen van stijging, iets afgenomen. In totaal zijn nu 2613 patiënten met Covid-19 opgenomen, 69 minder dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Code zwart

Intensivist Diederik Gommers vreest een scenario waarin ziekenhuizen spoedeisende patiënten moeten weigeren omdat er geen plek meer is. “We zijn bang dat we volgende week misschien in ‘code zwart’ komen als het aantal besmettingen niet snel gaat dalen,” zegt de voorzitter van Nederlandse Vereniging voor Intensive Care in de podcast Virusfeiten, die donderdag is opgenomen. “Vanmorgen hadden we een landelijk overleg, waar collega’s echt aangeven op code zwart af te stevenen.”

RIVM-wetenschapper Jaap van Dissel verwacht dat eind april of begin mei de piek wordt bereikt, maar Bloemers maakt zich grote zorgen over de rit daarnaartoe. “Dat duurt nog een hele week!”

In de tussentijd moeten de ziekenhuizen samen nog tien extra ic-bedden inrichten om met de rest van het land mee te kunnen opschalen, maar volgens Bloemers wordt dat nog heel erg moeilijk. “Ik moet er niet aan denken dat er nu ook nog een groot ongeluk gebeurt. We gaan een spannend weekend in.”