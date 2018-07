Wordt de hiv-preventiepil dan toch vergoed?

€48 PrEP kost nu maandelijks 48 euro. In eerdere jaren was dat nog 536 euro per maand.

Het Aidsfonds is volgens een woordvoerder 'voorzichtig positief', maar houdt een slag om de arm totdat het besluit definitief is.



"Er is geen regering die een advies van de Gezondheidsraad niet heeft opgevolgd, dus we hebben goede hoop dat het advies over PrEP ook wordt overgenomen, maar we zijn vooral benieuwd naar de details: wanneer gaat het in? Voor wie?"



Leo Schenk van de stichting Hello Gorgeous, dat als doel heeft het stigma van hiv te halen, vindt het nieuws 'bitterzoet'.



"Ik ben blij dat het er komt, maar het heeft wel erg lang geduurd. In 2012 kwam PrEP in Amerika al beschikbaar. Dan lopen we in Nederland wel erg achter."



Overdragen infectie

In Nederland leven ongeveer 20.000 mensen met hiv. Meer dan een kwart daarvan woont in Amsterdam. Jarenlang schommelde het aantal mensen in Amsterdam dat te horen kreeg dat ze hiv-geïnfecteerd zijn, tussen de 300 en 360 per jaar. Volgens de Stichting HIV Monitoring is dat in vijf jaar tijd gehalveerd.