Wordt de geluidsisolatie rond Schiphol te karig? ‘Geld mag nooit belangrijker zijn dan de gezondheid van bewoners’

Om de vliegtuigherrie draaglijker te maken moeten rond Schiphol opnieuw huizen worden geïsoleerd. Maar hoeveel? Het kabinet houdt het op hooguit 1500 woningen, maar volgens geluidsnormen zouden het er 5000 moeten zijn — en volgens de GGD en omwonenden nog veel meer.

‘Ik woon ongeveer een kilometer van de Polderbaan. Mijn ramen hebben al isolerend glas. Alleen heb ik nog één zijmuur die ik graag geïsoleerd zou willen tegen geluid. Indien dat mogelijk is.’ En: ‘Als ik het goed lees, valt heel Uithoorn buiten beschouwing? Wij liggen ook direct onder de startbaan en de geluidsbelasting is behoorlijk omhooggegaan. Wat is ons vooruitzicht?’

De veelal anonieme reacties op de website die het ministerie van Infrastructuur heeft opgezet over het nieuwe isolatieproject rondom Schiphol, zijn bepaald niet juichend over de kabinetsplannen. Dat huizen dicht bij de luchthaven ingepakt moeten worden omdat het vliegverkeer te veel lawaai voor de bewoners veroorzaakt, staat niet ter discussie.

Maar veel woningen onder de vliegroutes blijken buiten de isolatieregeling te vallen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nu voorbereidt. Duizenden omwonenden van Schiphol, onder meer in Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn, komen niet in aanmerking, terwijl ze de vliegtuigen dagelijks horen overvliegen.

Opslag op de vliegtickets

Sinds de jaren tachtig worden huizen, scholen en zorgcentra rondom Schiphol geïsoleerd tegen vlieglawaai. In drie rondes zijn tot 2012 in totaal 13.300 woningen aangepakt voor bij elkaar 577 miljoen euro. Allemaal betaald via een opslag op vliegtickets.

Nu moet opnieuw worden geïsoleerd omdat sindsdien nieuwe Europese geluidsnormen gelden en de zes start- en landingsbanen van Schiphol anders worden gebruikt dan toen. De bijbehorende vliegroutes voeren soms over andere delen van de regio of worden intensiever gebruikt dan tien jaar geleden.

De vraag is alleen: hoe wordt bepaald wie er wel of niet in aanmerking komt voor zo’n kapitale verbouwing? Daar is iets vreemds aan de hand. Het ministerie kiest ervoor alleen woningen te beoordelen die jaarlijks gemiddeld meer dan 60 decibel (dB) vlieggeluid te verduren krijgen.

In dat gebied zijn volgens onafhankelijk onderzoeker To70, die door het ministerie is ingehuurd, 1553 huizen nog niet geïsoleerd. In lijn met de laatste isolatieronde kunnen de totale kosten van het nieuwe project rond de 75 miljoen euro uitkomen. Een bedrag dat, net als toen, moet worden betaald door vliegreizigers via een opslag op de tickets.

Gegoochel met decibellen

Nu zijn er vele grenzen rondom Schiphol. Maar de grens van 60 dB Lden (Lden staat voor het jaargemiddelde waarbij geluid gewogen wordt berekend over de dag, avond en nacht) die nu wordt gekozen, is er geen van.

De geluidsgrens die bepaalt of er bij Schiphol onder vliegroutes nieuwe woningen mogen worden gebouwd, is 58 dB Lden. Voor wie een verschil van 2 decibel klein vindt: elke 3 decibel méér, betekent een verdubbeling van het geluidsniveau.

Tekst gaat onder de kaart verder

De keuze voor de nieuwe isolatieplannen is opvallend. Want in 2020 berekende hetzelfde onderzoeksbureau dat in de 58 dB-zone circa 5000 woningen liggen die nog niet zijn geïsoleerd, waarvan de helft in Uithoorn. Het aanpakken daarvan zou zo’n 241 miljoen euro kosten, fors meer dus dan de 75 miljoen van de eerdere berekening.

Maar neem Uithoorn. Volgens de huidige isolatieplannen van het kabinet hoeven daar maar drie huizen te worden aangepakt. Of geen enkel als het alsnog lukt het aantal Schipholvluchten onder de 440.000 te houden zoals het kabinet vanaf eind volgend jaar wil, maar nog lang geen zekerheid is.

“Waarom gaat de regeling uit van 60 decibel?” vraagt wethouder Schipholzaken Ferry Hoekstra zich dan ook af. “58 decibel is de gangbare contour voor geluidsbelasting.”

Stress en gebroken nachtrust

Hoekstra: “Bij een deel van onze inwoners leidt geluidsoverlast van Schiphol tot veel stress. Ze vinden nauwelijks rust. Ook omdat de hinder de laatste jaren vroeger begint en langer doorgaat. Dat schaadt ook nog eens de nachtrust, vooral van onze kinderen. Isolatie kan hierin verlichting geven. Het verbaast ons dan ook zeer dat Uithoorn niet in het isolatieprogramma wordt meegenomen.” Ook bij de oude isolatierondes werd Uithoorn overgeslagen.

Stress, gebroken nachtrust en mogelijk ernstigere gezondheidseffecten door vlieglawaai zitten ook de GGD Amsterdam-Amstelland dwars. “De Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert om geluidsbelasting door vliegtuigen voor omwonenden onder de 45 dB Lden te houden,” aldus adviseur leefomgeving Onno Breugelmans. “Daarboven zijn negatieve effecten op de gezondheid te verwachten.”

“In het isolatievoorstel wordt in het gebied tussen de 45 dB en 60 dB Lden geen geluidsisolatie aangeboden, terwijl daar in absolute aantallen de meeste geluidshinder wordt ondervonden. Bescherming van omwonenden tegen nachtelijk geluid wordt helemaal niet benoemd.”

“De economische nadelen daarvan zijn duidelijk (de kosten zullen dan flink stijgen, HS). Maar het vergroten van de geluidscontour waarbinnen omwonenden in aanmerking komen voor isolatie is zeer wenselijk.”

Kabinet wil kosten beperken

Er zijn meer aanwijzingen dat het kabinet het isolatieprogramma zo strak mogelijk heeft aangesnoerd om de kosten in de hand te houden. Het ministerie rekent namelijk niet op 1553 woningen, maar op 680 en een isolatiebedrag van rond de 40 miljoen euro.

Dat komt doordat huizen die in eerdere rondes zijn geïsoleerd maar inmiddels weer te veel vlieglawaai ondervinden, zijn uitgesloten van de nieuwe ronde, ook al zijn isolatiemaatregelen sinds de jaren tachtig flink aangescherpt en zijn sommige ingrepen uit die tijd aan het einde van hun levensduur.

Ook wordt verwacht dat een deel van de bewoners isolatie afwijst, bijvoorbeeld omdat het om een ingrijpende verbouwing gaat en er nadelen op het gebied van ventilatie en vocht kunnen ontstaan. In de laatste isolatieronde koos maar één op de vijf bewoners voor isolatie.

Als met al die beperkingen wordt beoogd om de kosten voor luchtvaartsector en vliegpassagier zo laag mogelijk te houden, dan is het ministerie aan het verkeerde adres. “Wij hebben begrip voor de wens om woningen rondom Schiphol van goede geluidsisolerende maatregelen te voorzien,” zegt voorzitter Marnix Fruitema van branchevereniging Barin.

“Maar de kosten hiervoor kunnen niet opnieuw op de sector verhaald worden. Automobilisten betalen ook niet voor de aanleg van geluidsschermen langs de snelweg.”

“Wij willen een overheidsfonds zoals in andere sectoren gebruikelijk is. Of dat een deel van de opbrengst van de 1 januari fors verhoogde vliegtaks hiervoor wordt gebruikt, zoals in het regeerakkoord is afgesproken.”

Truc met isolatieprogramma

En zo zijn er veel meer gaten, vinden critici. Een groep van 56 gemeenten, waaronder Amsterdam, Amstelveen en Haarlemmermeer en provincies als Noord- en Zuid-Holland, vindt dat de hele isolatieregeling deel moet uitmaken van een allesomvattend pakket maatregelen om de overlast van Schiphol te beteugelen.

Afgelopen oktober nog sprak de groep zo’n pakket (Novex Schipholregio) met luchtvaartminister Mark Harbers af. Dat isolatie daar nu wordt uitgelicht, staat volgens hen haaks op die afspraak. “De isolatieregeling is een eerste stap en onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om tot verbetering te komen,” laat gedeputeerde Schipholzaken Jeroen Olthof van Noord-Holland namens de groep weten.

“We gaan ervan uit dat andere aandachtspunten rond isolatie, zoals een oplossing voor verouderde isolatie, de mogelijkheid van een uitkoopregeling (voor bewoners die weg willen uit de zwaarst getroffen geluidszone, HS) en nieuwe uitgangspunten voor het vaststellen van hinder, opgepakt worden in Schipholregioverband.”

Dat de isolatieoperatie losstaat van andere hindermaatregelen, valt ook bewonersgroepen rond de luchthaven op. “De truc die nu wordt toegepast, is dat met dit isolatieprogramma vlieglawaai weer apart wordt gezet, terwijl het bij alle andere geluidsoverlast moet worden opgeteld,” zegt voorzitter Matt Poelmans van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) Bewoners.

“In de nieuwe Omgevingswet van minister Hugo de Jonge, die telkens wordt uitgesteld, wordt alle geluid van wegen, spoor, industrie en vliegtuigen bij elkaar opgeteld. Daarbij ligt de grens dan op 55 db Lden. Zeker niet op 60.”

‘Die grens is belachelijk’

Poelmans zegt wel te weten waarom voor die grens is gekozen. “Natuurlijk is het beperken van isolatiekosten daarvoor de reden. Maar geld mag nooit belangrijker zijn dan gezondheid van omwonenden. Die grens van 60 decibel is belachelijk.”

De bewonersvoorman is sowieso geen voorstander van isoleren. “Het lijkt een groots gebaar: gratis worden geïsoleerd. Maar mensen wonen niet alleen binnen. Je wilt ook het raam of de deur wel eens openzetten of in de tuin gaan zitten.”

“Wonen en vliegen gaat gewoon niet samen. Wij vinden dat niet gebouwd mag worden onder vliegroutes en dat mensen die er al wonen moeten kunnen kiezen uitgekocht te worden en – als ze dat willen – geïsoleerd.”

Nachtvluchten helemaal staken

De bewonersgroep vindt daarbij gemeente Aalsmeer aan z’n zijde. “Wij accepteren geen verdere uitbreiding van de vlieghinder, zowel in geluidsbelasting als in luchtverontreiniging,” aldus burgemeester Gido Oude Kotte.

“Er moet juist gesproken worden over een vermindering van de vlieghinder, die nu al ver boven de gewenste normen uitgaat. Minder vliegen werkt beter en effectiever dan isoleren. Nachtvluchten moeten helemaal worden gestaakt omdat dit een effectiever middel is tegen slaapverstoring dan isoleren.”

Dat vindt ook een bewoner van zijn gemeente in zijn reactie op de isolatiewebsite. ‘Weer zo’n regeling bedacht als een soort goodwill naar omwonenden die last hebben van geluid. Schiphol en alles wat daarmee te maken heeft, blijven uit zicht en kunnen zich weer verschuilen achter deze actie van mooi weer spelen. Pak Schiphol aan of laat ze de geluidsoverlast aanpakken.’

Reactie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat