Wordt Amsterdam met komst PUBG bakermat nieuwe Fortnite?

Met een Zuid-Koreaanse spelmaker maakte Green er vervolgens een op zichzelf staande game van die nog maar pas uit zijn bètafase is gekomen. De 'Battle Grounds' van Player Unknown werden ondertussen in razend tempo populair bij doorgewinterde gamers.



Apex Legends

Het spelgenre, vernoemd naar een Japanse horrorfilm, beleefde haar doorbraak toen met Fortnite in 2017 een vriendelijke versie van het genre opdook, dat ook door jongere spelers wordt gespeeld. Inmiddels is Fortnite alweer overvleugeld door het vorige maand gelanceerde Apex Legends, dat binnen 6 weken zestig miljoen spelers heeft.



PUBG is daarbij altijd bestendig gebleven, ook omdat het een trouwe doelgroep heeft. Green echter wil wat anders gaan doen omdat hij een 'thuis' mist, schrijft hij op Twitter. Dat heeft hij nu in Amsterdam gevonden.



"Ik ga me vestigen in Amsterdam. Ik ben de afgelopen twee jaar voortdurend onderweg geweest , maar ik mis een plek die ik 'thuis' kan noemen en een ruimte om games te spelen."



Vacatures

Green verlaat daarbij de spelmaker in Seoel om in Amsterdam 'PUBG Special Projects' te leiden, met een team van '15 tot 20 man'. Er staan inmiddels 13 vacatures online voor programmeurs, ontwerpers en ontwikkelaars.



"De afgelopen vijf jaar heb ik mijn leven besteed aan battle royale," aldus Green. "Het was een geweldige ervaring en het spel heeft hoogten bereikt die ik me nooit kon voorstellen. Maar alhoewel ik aanblijf als adviseur van PUBG, verhuis ik naar Amsterdam om te bouwen aan een nieuwe divisie die zich bezig gaat houden met de ontwikkeling van games."



Wat Green daarbij precies in gedachten heeft, blijft duister. "Online ervaringen en diensten kunnen ons met elkaar verbinden op manieren die ik me niet kon voorstellen toen ik 30 jaar geleden voor het eerst achter een computer zat. Het is die droom van anderen verbinden die ons werk bij PUBG Special Projects zal voeden. Met een team gaan we nieuwe mogelijkheden voor interactie en verbinding binnen de gamewereld onderzoeken."



De hoofdstad staat er goed op bij ontwikkelaars van games en heeft met Guerilla Games een wereldspeler in huis.