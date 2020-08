Wordt Amsterdam een soort Düsseldorf? ‘Ik moest hard lachen’

Zondag werd in deze krant de vergelijking tussen Amsterdam en Düsseldorf getrokken. Vanwege vertrekkende of wegblijvende expats en daaropvolgende bevolkingskrimp gaat die eerste meer op die tweede lijken, aldus demograaf Jan Latten. Hij bestempelde Düsseldorf als ‘doorsnee’ stad. Is die vergelijking, én dat stempel, terecht?

De opmerking maakte de tongen los, vooral op Twitter, waar de stad een trending hashtag werd. Sommigen vreesden al voor oprukkende kerstmarkten in december, terwijl anderen Düsseldorf juist prezen als echte, eerlijke en mooie stad.

Met zo’n 620.000 inwoners is Düsseldorf eerder te vergelijken met Den Haag, zegt Agnes van Duffelen, medewerker van Baltus Communications, een Nederlands PR-bureau voor toerisme in Düsseldorf. “Maar ook als stad is het totaal niet te vergelijken met Amsterdam.” Ook niet vanwege teruglopende bevolkings- en bezoekersaantallen die Amsterdam doorsnee zouden maken, want Düsseldorf is volgens Van Duffelen helemaal niet saai en gewoontjes. “Het is een welvarende, chique stad met een mooie promenade. Verfijnder dan bijvoorbeeld het robuuste Keulen.”

Wat Van Duffelen betreft hoeven Amsterdammers dus zeker niet bang te zijn dat de stad op Düsseldorf gaat lijken. Ten eerste omdat dat niet zou gebeuren, ten tweede omdat dat helemaal niet erg zou zijn. “Er zijn veel grote beurzen en het is ook nog eens een echte modestad.” Bovendien heeft Düsseldorf Flingen: “Dat is een alternatieve wijk met veel cafés en street art.”

Hoogwaardige kunst

Ook op het gebied van kunst en cultuur doet de hoofdstad van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen niet onder voor Amsterdam, meent Hanco Jürgens, wetenschappelijk medewerker bij het Duitsland Instituut en docent Duitsland Studies aan de UvA. “De kunstacademie van Düsseldorf is wereldberoemd. Met die internationale allure zit het dus wel goed.”

Van Duffelen: “In Nederland staat de stad bekend om de kerstmarkten, in Duitsland juist om de vele galerieën en musea. Duitsers weten dat ze hierheen moeten voor hoogwaardige kunst.” Bovendien is er in de stad aan de Rijn en de Düssel - een zijriviertje van de Rijn - een heus parlement gevestigd, namelijk dat van Noordrijn-Westfalen. De minister-president is zelfs een mogelijke opvolger van bondskanselier Angela Merkel, vertelt Jürgens. “Het is een stad met gewicht.”

Jürgens vindt vooral de vergelijking met New York scheef. “Amsterdammers zien hun stad graag in het lijstje met New York, Londen, Berlijn en Parijs. Er is inderdaad een soortgelijk kosmopolitisme, maar qua inwonersaantallen zit Amsterdam dichter bij Düsseldorf.”

Dat Amsterdam zou afdalen naar het niveau van Düsseldorf vond Jürgens een vrij komische uitspraak. “Ik moest hard lachen toen ik het las. Die weet niets van Düsseldorf, dacht ik. Amsterdam ís al veel beter met Düsseldorf te vergelijken dan met New York, ook vóór corona. In Düsseldorf heb je bijvoorbeeld de Königsallee, een dure winkelstraat waar de P.C. Hooftstraat provinciaal bij afsteekt.”

Angelsaksisch

Met de blik op het IJsselmeer richting de Noordzee kijkt Amsterdam te veel naar de Angelsaksische wereld, aldus Jürgens. En dat terwijl Amsterdam best wat van de Duitse steden kan leren. “Er zijn bijvoorbeeld veel musea voor moderne kunst die vergelijkbaar zijn met het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ook de ontwikkeling van de havengebieden, bijvoorbeeld voor woningbouw, kan een voorbeeld zijn.”

“En de typisch Duitse Gründlichkeit (grondigheid, red.) maakt van Düsseldorf een heel prettige en toegankelijke stad,” voegt Van Duffelen eraan toe. Vooral voor automobilisten, maar ook wat betreft het openbaar vervoer. “Zo zijn ov-kaartjes in combinatie met tickets voor bijvoorbeeld musea in Düsseldorf een groot succes.”

Jürgens zou Amsterdammers aanraden eens langs te gaan in Düsseldorf, om te zien dat het zo slecht nog niet is. “Dat kosmopolitische idee past in de traditie van Amsterdam als magisch centrum van de wereld, maar is niet reëel. En in Düsseldorf is te zien dat dat ook helemaal niet erg is.”