Wordt Ajax landskampioen? In deze Amsterdamse kroegen kijk je vanavond de wedstrijd

In alle cafés wordt flinke drukte verwacht: ‘Maar met een beetje proppen moet het lukken.’ Beeld ANP

Kopstootbar in Centrum

Op de hoek van het Leidseplein heeft de Kopstootbar drie grote schermen opgehangen. Twijfel over de winst is er niet: ‘Kom je kijken hoe Ajax kampioen wordt?,’ is op de site te lezen. Of er plek is, is wél onzeker. Er kan niet meer gereserveerd worden, maar voor wie op tijd langskomt heeft de Kopstootbar nog ruimte.

Le Patron in Centrum

“Alles staat hier het hele seizoen in het teken van Ajax,” aldus een medewerker van sportcafé Le Patron. Aan Ajaxvlaggen dan ook geen gebrek, en met maar liefst vier schermen is er geen grassprietje te missen. Als Ajax de schaal binnensleept, wordt het hier volgens de medewerker een groot feest. “Het is dan misschien woensdag, maar ik denk dat veel mensen blijven hangen.”

La Rosa in Noord

La Rosa is bij Ajaxwedstrijden traditiegetrouw gevuld met fans die op twee schermen de wedstrijd kunnen volgen. Een medewerker verwacht dat het druk gaat worden. “Maar met een beetje proppen moet dat lukken.”

De Oude Schaeper in West

De Oude Schaeper zendt alle wedstrijden van Ajax live uit, dus is bepaald geen successupporter. Stoelen en tafels gaan eruit en maken plaats voor een groot scherm en vijf tv’s. “Ik verwacht dat het volle bak wordt,” zegt een medewerker, die net als zijn collega’s vanavond in Ajaxshirt werkt. Ook hier aan vertrouwen geen gebrek. “Een beetje Amsterdamse bluf hoort erbij toch? Wij feesten vanavond tot 01.00 uur door.”

Kuijper in Oost

Ook Kuijper, in 2019 nog de ‘leukste voetbalkroeg van Noord-Holland’, zendt traditiegetrouw alle wedstrijden van Ajax uit. Met het voetbalmenu kun je voorafgaand aan de wedstrijd nog een goede bodem leggen, met onder meer burgers, nacho’s en bittergarnituur. Binnen staat een groot scherm en buiten op het terras hangen twee televisies. Je kunt niet reserveren.

Tapmarin in Zuid

Bij Tapmarin in de Van Woustraat kun je de wedstrijd volgen op drie schermen, verspreid over de kroeg. Wie op tijd komt kan aanschuiven voor de daghap: friet met een halve kip en sla voor €9,50. ‘First come, first serve,’ is de boodschap op Instagram.

Lomans in Zuid

De fijnproever kan bij Lomans terecht. Het café noemt zich ‘Ajaxcafé dat zich richt op trappist- en abdijbieren, jenevers, bitters en likeuren’. Wie daar een goede bodem voor nodig heeft, hoeft niet verder te kijken: speciaal voor woensdagavond is de saté €11,00. Reserveren is volgens een medewerker handig, maar als je op het laatste moment komt, is er waarschijnlijk ook nog wel plek om te staan. “Er hangen vier schermen, de Ajaxvlag hangt uit: wij zijn er klaar voor.”

Vrij in Nieuw-West

Een medewerker van café Vrij denkt dat veel jonge supporters naar het centrum gaan om de wedstrijd te kijken. “Maar liefhebbers in Slotervaart zijn natuurlijk welkom bij ons. We hebben twee grote schermen en een tv. Gaan met die banaan.”

Mogelijke kampioenswedstrijd Ajax Ajax verdedigt de laatste twee speelronden een voorsprong van 4 punten op PSV, dat NEC ontvangt. De wedstrijden van Ajax en PSV beginnen allebei om 20.00 uur. Volg het laatste nieuws rond de mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax hier.