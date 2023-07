Woonwagenbewoners sceptisch over nieuwe plannen Amsterdam: ‘We gaan van uitsterf- naar uitstelbeleid’

Beeld ANP / Marieke van der Velden / Hollandse Hoogte

Midden in de om zich heen slaande wooncrisis is er nog een groep mensen die strijdt om een plekje: de woonwagengemeenschap van Amsterdam. Woensdag presenteert wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) nieuw beleid dat moet zorgen dat ook deze groep in de stad kan blijven wonen. “De gemeenschap is volwaardig onderdeel van Amsterdam,” zegt zij.

Het beleid is tot stand gekomen na bijna vijf jaar overleg met de bewonerscommissie Woonwagenbelangen Amsterdam. Woonwagenbewoners huren hun plek van de gemeente. Pels stelt dat er vóór 2026 in principe vijftien nieuwe standplaatsen komen, en er geen plekken meer worden opgeheven. Op termijn is er ruimte voor meer uitbreidingen. “We zetten een eerste stap om te laten zien dat wij ook vinden dat er écht wat moet gebeuren.”

Opgeheven plekken

Mike Smit van Woonwagenbelangen Amsterdam en Sabina Achterbergh van Woonwagenbelangen Nederland zijn minder enthousiast. Ze wijzen op meer dan vijftig opgeheven plekken in de afgelopen jaren. Smit: “De stap is goed, maar het is natuurlijk geen uitbreiding, we blijven enorm achterlopen.” Ook blijft de onzekerheid over de uitbreidingen op lange termijn. Achterbergh: “We gaan van uitsterfbeleid, naar uitstelbeleid.”

Sterker nog, ze voelen zich door de gemeente met de rug tegen de muur gezet. “De wethouder zei tegen ons dat het beleid, zoals de afgelopen jaren steeds gebeurd is, weer de koelkast in gaat als we er niet mee instemmen. Terwijl, er moet nú iets gebeuren.” Volgens een woordvoerder van Pels was dat nooit de intentie van het gesprek, maar is het hele idee juist samen met de woonwagenbewoners beleid te maken waar zij zelf ook van vinden dat ze er iets aan hebben.

UvA-onderzoeker Dominic Teodorescu doet al een aantal jaar onderzoek naar woonwagenbeleid in Nederland. Hij noemt het nieuw voorgestelde beleid een lichte kentering, maar ‘onvoldoende als je kijkt naar de vraag om de plekken die zijn weggehaald, ongedaan te maken’. Zo staan er 45 starters op de wachtlijst voor een standplaats. In Amsterdam zijn er volgens het CBS 230 standplaatsen, tientallen minder dan tien jaar geleden.

Onderzoek uit 2020 wees daarnaast uit dat om de groei van de gemeenschap te faciliteren er minimaal 160 standplaatsen bij zouden moeten komen. De vijftien voorgestelde plekken zijn dan ook klein bier, aldus Teodorescu. “Het blijft totaal onduidelijk wat de plannen op de lange termijn zijn. Ik vrees dat we op deze manier blijven doormodderen.”

Niet realistisch

Volgens Pels zijn 160 extra plekken niet realistisch. “Hoeveel ruimte is er in de stad? Veel meer groepen hebben een woning nodig, feit blijft dat we schaarste aan standplaatsen en woningen hebben.” Haar uitgangspunt is dat woonwagenbewoners gelijk behandeld worden en de wachtlijst niet langer is dan de wachttijd op een sociale huurwoning, nu 12,5 jaar. Smit wijst er echter op dat woonwagenbewoners ‘systematisch zijn overslagen’. “Er zijn geen nieuwe standplaatsen aangelegd; als dat wel het geval was geweest, zouden er nu waarschijnlijk vijfhonderd tot zeshonderd standplaatsen in Amsterdam zijn.”

Daarnaast is er meer onmin. Zo biedt het nieuwe beleid, hoewel die behoefte erg leeft bij woonwagenbewoners, geen optie een standplaats te kopen en erfpacht te betalen voor de grond. Dat zou het mogelijk maken voor woonwagenbewoners om een hypotheek aan te vragen voor een verbouwing of nieuwbouw. Ook mogen bewoners niet wonen in een caravan, een belangrijke behoefte die voortkomt uit de culturele identiteit van de gemeenschap.

Volgens Pels is koop niet handig, omdat dan ook andere Amsterdammers daar potentieel kunnen wonen. “Juist door huur kunnen we beter sturen.” Wat betreft caravans wil Pels ‘naast de woonwagenbewoners staan’ en samen lobbyen richting het Rijk om de regels aan te passen. En: “We gaan ons uiterste best doen om te kijken wat mogelijk is binnen de huidige regelgeving.”

Smit vraagt zich af hoeveel mensen vanwege het negatieve stigma rond woonwagens zomaar in een woonwagenkamp gaan wonen en wijst erop dat je met een kettingbeding tijdelijk kunt voorkomen dat eender wie een woonwagen kan kopen. Ook wijst hij erop dat stadsnomaden – mensen die tijdelijk verblijven op ongebruikte terreinen in de stad – wel in caravans mogen verblijven.

Genoeg te bespreken dus nog: volgens Pels is het nieuwe beleid een startschot om de komende jaren met de woonwagenbewoners verder in gesprek te gaan. Smit vindt het goed dat de gemeente erkent dat de gemeenschap te weinig gezien en gehoord is, maar spreekt van slechts ‘eerste noodzakelijke stappen’.