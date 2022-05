Woontoren in Noord en rechtbank Amsterdam bekroond tot beste gebouwen van 2022

De rechtbank aan de Parnassusweg is volgens de jury 'streng, rechtvaardig – menselijk'. Beeld Nosh Neneh

De nieuwe rechtbank van Amsterdam aan de Parnassusweg aan de Zuidas is met 50 rechtszalen en een oppervlakte van bijna 50.000 vierkante meter het grootste gerechtsgebouw van Nederland. Het 50 meter hoge gebouw heeft in tegenstelling tot traditionele rechtbankgebouwen een open uitstraling. Daarmee staat de architectuur ten dienste van de rechtspraak en samenleving, aldus de jury. Het gebouw, ontworpen door Kaan Architecten, is de winnaar in de categorie Identiteit en Icoonwaarde.

De jury over de rechtbank: ‘Streng, rechtvaardig – menselijk. Dit gebouw plaatst de rechtspraak waar hij hoort, midden in de samenleving, en biedt houvast bij momenten waarop beslissingen over levens worden genomen.’

‘Stories toont de potentie van collectief particulier opdrachtgeverschap,’ aldus de jury. Beeld Eva Plevier

Stories

De 45 meter hoge woontoren Stories aan de Ridderspoorweg in Buiksloterham, ontworpen door Olaf Gipser Architects, wint in de categorie Particuliere Woonbeleving. Het gebouw bestaat voor een groot deel uit hout, omringd door een stalen frame. In het moderne ontwerp is begroeiing geïntegreerd in de architectuur. Bewoners mochten zelf de indeling bepalen naar hun eigen smaak.

‘Stories toont de potentie van collectief particulier opdrachtgeverschap, waarbij individuele vrijheid de ruimte krijgt en bijzondere woningen ontstaan, waarvoor de vrije markt nauwelijks ruimte biedt,’ aldus de jury.

Het in september onthulde Nationaal Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat krijgt een eervolle vermelding. De nog altijd enorme impact van de Holocaust maakt dat de jury het project niet naast andere projecten wil plaatsen.

Singer Laren is met de nieuwe 'ingetogen uitbreiding naar het hoogste architectonische niveau getild'. Beeld Karin Borghouts/Singer Laren

Museum Singer Laren

Het onlangs uitgebreide gebouw van Museum Singer Laren in Laren is de winnaar van de vakjuryprijs en de publieksprijs. Dat een gebouw beide prijzen wint, kwam niet eerder voor. De jury: ‘Singer Laren was al een begrip en is met deze ingetogen uitbreiding naar het hoogste architectonische niveau getild. Vakmanschap pur sang, in aanpak, uitvoering, details.’

De Brancheverenging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) houdt sinds 2006 jaarlijks de verkiezing voor het Beste Gebouw van het Jaar. In verschillende categorieën worden prijzen uitgereikt aan gebouwen die de samenleving meerwaarde bieden. Naast de architectonische kwaliteit worden juist ook de gebruiks- en belevingswaarde, de toegevoegde maatschappelijke waarde en de kwaliteit van de samenwerking meegewogen. In 2021 won het Van der Valkhotel aan de Zuidas in Amsterdam.