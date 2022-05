Woonprotest voor gebouw van corporatie De Key: ‘De huur is te duur’

Het protest voor het gebouw van woningcorporatie De Key. Beeld Eva Plevier

Fons Flaton

“Ik ben vandaag uit Nijmegen hierheen gekomen. Daar heb ik zelf een sociale huurwoning, waar ik inmiddels 800 euro voor betaal. Ik verzet me al zeker 20 jaar op alle mogelijke manieren tegen verhoging van de huur. Dat is me een aantal keren letterlijk duur komen te staan, dan kreeg ik een boete van de woningcorporatie. Ik heb onlangs ook weer een brief gekregen waarin wordt aangekondigd dat de huur omhooggaat, maar ben niet van plan om daaraan te voldoen. Natuurlijk ben ik bang dat de deurwaarder straks langskomt, maar welke middelen heb je anders, als huurder? Dit geeft mij tenminste nog het gevoel dat ik iets doe.”

Fons Flaton. Beeld Eva Plevier

Nico Ep (niet zijn echte achternaam)

“Waarom ik hier ben? Omdat mijn huur te fakking hoog is! Ik woon in Deventer, samen met vijf huisgenoten, we delen een badkamer en een keuken. Mijn huur is omhoog gegaan van 375 euro naar 410 euro. Maar ja, mijn huisbaas is ook eigenaar van een paar casino’s, dus die weet wel hoe hij geld uit mensen moet persen. Ik ben hierheen gekomen om te laten zien dat ik het niet meer pik, maar ook om andere mensen te ontmoeten, en tips te krijgen over kraken. Dat ik hier onherkenbaar rondloop is omdat ik anarchist ben, en nogal oncomfortabel word van politie. Ik heb liever niet dat ze weten wie ik ben.”

Nico Ep (niet zijn echte achternaam). Beeld Eva Plevier

Karin van Huis

“Mijn huur stijgt straks met 2,3 procent, maar mijn inkomen niet. Dat is toch niet eerlijk? Van mij mogen ze de huur koppelen aan wat iemand verdient. Ik woon in een huurwoning in de Rivierenbuurt. Laat heb ik gecheckt hoe hoog de hypotheek zou zijn die ik maximaal kan krijgen: 210 duizend euro. Daar koop je tegenwoordig nog geen kelderbox van. Ik twijfel nog of ik in juli mijn huurverhoging ga betalen, ik huur bij Stadgenoot en in principe ben ik daar best tevreden mee, je hebt slechtere huisbazen. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen weten dat ze die huurverhoging niet hoeven te voldoen: het is een voorstel, geen dictaat. Verder hoop ik dat door demonstraties als deze mensen beseffen dan het de verkeerde kant op gaat. Het aantal mensen dat moet aankloppen bij de voedselbank stijgt alsmaar, daar moet je je als land toch voor schamen?”

Karin van Huis. Beeld Eva Plevier

Gabriel (wil niet met achternaam in de krant)

“Woningen zijn er niet om winst mee te maken, woningen zijn er om in te wonen. Dat is een recht. Wat er nu gebeurt op de woningmarkt is gewoon verkeerd, mensen komen muurvast te zitten. De huren zijn te hoog, de lonen zijn te laag. Ik sta hier als lid van de Communistische Jongerenbeweging (CJB), maar ook als huurder. Ik woon in Bos en Lommer, laatst ging de huur ook 40 euro omhoog. Dat is wel gewoon een keer boodschappen doen. Het wordt tijd dat huurders beseffen dat ze een front kunnen vormen. Ik ben van plan om bij mijn buren aan te gaan bellen, zodat we samen in protest komen tegen de huurverhoging. In je eentje kun je weinig uithalen, maar samen kunnen we een vuist maken.”

Gabriel. Beeld Eva Plevier

M. Verhoog

“Ik woon al 36 jaar in dezelfde huurwoning van 70 vierkante meter op de Overtoom en ben scheefwoner, omdat mijn man net te veel verdient. De huur gaat binnenkort 50 euro omhoog, terwijl er nog steeds een keuken uit de jaren vijftig in zit en we een douche van één vierkante meter hebben. Mijn 2 dochters, van 30 en 34, wonen nog bij ons, omdat ze niets anders kunnen krijgen. En laatst is een woning in de straat achter ons, op de Wilhelminastraat, voor 1,4 miljoen verkocht. 1,4 miljoen! Dat is pas scheef. Maar ja, tegenwoordig draait alles om geld, zo is het nu eenmaal.”