Woonprotest internationale studenten: ‘Waarom moet ik in een tent slapen?’

Internationale studenten protesteren onder de naam #noroomforus tegen het woonprobleem Beeld Birgit Bijl

Onder de naam #NoRoomForUs begonnen de eerste studenten om 16.00 uur met het opzetten van tenten. Joep van Dijk (21), voorzitter van de SRVU studentenvakbond, staat op een picknicktafel breed gebarend een groep te vormen van de mensen die aankomen. Er worden kartonnen bordjes met teksten als ‘Where will I sleep tonight’ en ‘I emailed uni with my story & they wished me goodluck’ omhoog gehouden.

Naast de SRVU zijn ook de studentenvakbond van de UvA (CSR) en de Landelijke Studentenvakbond aanwezig. Van Dijk: “Hun aanwezigheid laat zien hoe de woningcrisis van internationale studenten heel Nederland betreft. We zien dat het bij de VU nu uit de klauwen is gelopen met meer dan 200 studenten die precair wonen. Een Whatsappgroep met internationale woningzoekenden van de VU heeft meer dan 200 deelnemers. Daarmee hebben we waarschijnlijk nog lang niet alle woningzoekenden in beeld.”

De SRVU heeft met de demonstranten drie concrete eisen opgesteld. Ten eerste willen ze dat er noodhuisvesting geregeld wordt voor alle dakloze VU-studenten. Ten tweede willen ze dat de communicatie naar internationals over de Amster­damse woningmark verbetert. De laatste eis betreft de bouw 5000 extra studen­tenkamers in de buurt van de Vrije Universiteit.

Almere

Maandagavond tekende de VU met andere onderwijsinstellingen een convenant om studentenwoningen te bouwen in het centrum van Almere. De SRVU vindt dit een stap in de goede richting, maar zeker niet genoeg. Van Dijk: “Nadat wij vorige week hebben aangekondigd te gaan protesteren is de VU ineens oplossingen gaan bieden. Er zijn wat hostelkamers aangeboden voor 700 euro per maand, exclusief een dagelijkse toeristenbelasting van 3 euro. Zijn dit toeristen of studenten?”

Salma Bel Lahdab, initiatiefnemer van het protest, is na de aankondiging van het protest persoonlijk gemaild door de VU. Daarin biedt de afdeling International Office hulp aan haar aan. In een mail vroegen ze onder andere waar ze momenteel verblijft, waar ze naar op zoek was en wat ze maximaal kan betalen. Bel Lahdab: “Ik vond de timing van deze mail raar, zo kort na de aankondiging. Om eerlijk te zijn voelde het een beetje alsof ze mij probeerden om te kopen. Alsof we dan het protest niet zouden doorzetten. Joep (van Dijk, red.) dacht er ook zo over toen ik hem het mailtje liet zien.”