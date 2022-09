Woonprotest gaat harder actie voeren: ‘Wooncrisis is alleen maar erger geworden’

AMSTERDAM - Demonstranten protesteren tegen de problemen op de woningmarkt en eisen hervormingen tijdens het Woonprotest in het Westerpark. Beeld KOEN VAN WEEL/ANP

Wat de acties precies inhouden, wil Woonprotest nog niet bekendmaken, maar het zal steviger zijn dan de massale demonstraties die het afgelopen jaar werden georganiseerd. Een jaar geleden trapten 18.000 mensen in het Westerpark een landelijke golf aan demonstraties en acties tegen de wooncrisis af.

Na een jaar van acties en gesprekken kan men pijnlijk genoeg niet anders concluderen dan dat het allemaal niet voldoende is geweest, stelt Woonprotest. “Bij lange na niet. En dat betekent één ding: er is meer en hardere actie nodig.”

Rookgordijn

Ondanks kleine ontwikkelingen zijn concrete resultaten in beleid vooralsnog uitgebleven, concludeert de organisatie. “Sterker nog, de wooncrisis is alleen maar erger geworden. Er is meer druk op de sociale woningvoorraad dan ooit, in de eerste twee kwartalen van 2022 stegen de huizenprijzen weer met zo’n 20 procent en het aantal daklozen is niet veranderd.”

Woonprotest zegt daarom niet anders te kunnen concluderen dat het allemaal niet voldoende is geweest. Melissa Koutouzis, een van de organisatoren: “De noodzakelijke radicale ommekeer in woonbeleid is er nooit gekomen. Het enige wat radicaal veranderd is, is het plots activistische woordgebruik van een minister die, naast het publiceren van een rookgordijn aan documenten, onderzoeken en routekaarten, niet daadwerkelijk doet wat nodig is om de wooncrisis het hoofd te bieden.”

Vastgoedbedrijven

Volgens Woonprotest kan de samenleving pas worden bediend wanneer ‘huisjesmelkers inleveren’. “Het recht op wonen kan pas in ere worden hersteld wanneer oppermachtige vastgoedbedrijven bloeden. En dat is iets wat dit kabinet, deze politieke orde, nooit uit zichzelf zal doen; ze zullen ertoe gedwongen moeten worden. Het is ook gebleken dat massaal protest daarin niet voldoende effect heeft.”