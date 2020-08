Woonplaza in Zuidoost ontruimd en 14 dagen dicht vanwege scheuren in gebouw

Beeld Google Streetview

Handhavers van de gemeente zijn een kijkje gaan nemen in het gebouw en hebben de brandweer ingeschakeld, zegt een woordvoerder. Vervolgens is er direct ontruimd.

De brandweer kon nog niet zeggen waardoor de scheuren in de constructie zijn veroorzaakt. Woordvoerder Laurens Miedema van kluswinkel Gamma, die in het pand is gevestigd, zegt dat het gaat om de loopbrug van het parkeerdek naar de winkels. Daar zouden 'stempels’, die de loopbrug ondersteunen, ontbreken.

Het is niet bekend hoeveel mensen in het pand aanwezig waren ten tijde van ontruiming. Wel is zeker dat er niemand gewond is geraakt. Volgens Miedema moet het complex in elk geval veertien dagen dicht moet om het defect te verhelpen.

In de Woonplaza A2, die ruim 30.000 vierkante meter groot is, zijn meerdere woon- en kluswinkels gevestigd.