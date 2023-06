Woonhuis op de Herengracht gekraakt, eigenaar van slag: ‘Al mijn spullen liggen er nog’

Een pand aan de Herengracht in Amsterdam-Centrum is afgelopen week gekraakt. Het gaat om een woonhuis waar zich voorheen ook een yogastudio bevond. Volgens familie van de eigenaar stond het huis niet leeg. ‘De krakers hebben een verhaal de wereld in geholpen dat niet klopt.’

Uit de ramen van het huis werden zondag spandoeken gehangen, waarmee de krakers de woning ‘Villa Fuerte’ doopten. De krakers zouden al een paar dagen in het pand zitten, maar maakten dit pas later bekend om een spoedontruiming te voorkomen.

De krakers schrijven in een verklaring dat ze gebruik blijven maken van Villa Fuerte zolang de woning leegstaat. Het is volgens de krakers ‘praktisch onmogelijk’ om betaalbare huisvesting te vinden in het centrum van Amsterdam, ‘dat is uitverkocht door grote speculanten of bullshit yuppie projecten zoals een yogastudio op een enkele verdieping van een gigantisch huis.’

Yogastudio

Het grachtenpand wordt beheerd door Ella Marina Nicolette Habsburg-Lotharingen. Haar dochter, wier naam bekend is bij Het Parool, zou het pand hebben bewoond en les hebben gegeven in Studio Momo: een yoga- en meditatiestudio op de begane grond van het huis.

Die studio zit er allang niet meer, laat zij weten. “De krakers hebben een verhaal de wereld in geholpen dat niet klopt. De woning is een familiepand dat om privéredenen even niet in gebruik was. Het is heel onaangenaam, al mijn spullen liggen er nog.”

Volgens een buurtbewoner, die maandagochtend zijn hond uitlaat in de straat, zou het pand sinds ongeveer anderhalf jaar leeg staan. “Het zag er altijd leuk uit,” zegt hij. “Maar ik heb er nu al heel lang niemand gezien.” De buurman is niet blij met de kraak. “De waarde van de buurt gaat achteruit. En ik ben bang dat ze het slecht gaan onderhouden.”

Ontruimd

De politie was zondag een paar uur ter plaatse, maar besloot het pand uiteindelijk niet te ontruimen. Volgens de krakers was de politie dat wel van plan, maar werd er vanaf gezien vanwege een gebrek aan capaciteit. Bovendien was niet helemaal duidelijk hoelang de krakers al in het pand zaten. Zelf beweert de groep al een paar dagen in het huis te slapen, maar buurtbewoners hadden zondag pas door dat de ‘nieuwe buren’ het pand hadden betrokken.

Volgens de politie wordt er pas ontruimd na aangifte. De zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie. De bewoner van het pand geeft aan ‘zeker’ aangifte te zullen doen. “Er is bij ons ingebroken.”

