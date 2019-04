Woongroep DeKerk biedt plek aan asielzoekers

"We kunnen ze twee tot vier nachten opvangen," zegt Ivanka Annot (31) van DeKerk. "We hebben een grote zaal waar ze terecht kunnen en we stellen onze badkamer beschikbaar. Zelf hebben ze matjes en slaapzakken mee."



Tot 1 april kon de groep asielzoekers, vooral jongeren, slapen bij de winteropvang. Die is inmiddels gesloten. Hierna stelden acht kerken hun deuren open voor tijdelijke opvang, maar ook daar kunnen ze niet meer terecht.



"We verzorgen het ontbijt en via initiatieven uit de buurt hopen we ook avondeten te realiseren," zegt Annot. De woongroep bestaat uit acht mensen en ze zijn het 'unaniem met elkaar eens' dat ze moeten helpen. "Als woongroep willen we voor sociale samenhang in de stad zorgen. We vinden het belangrijk dat we als Amsterdammers menselijk met elkaar omgaan."



Wachtlijsten

De groep asielzoekers, zo'n 45, gingen woensdag naar de Stopera toe met de vraag waar ze moeten overnachten. Locoburgemeester Rutger Groot Wassink kwam naar beneden toe om hen te woord te staan.



"Ik heb geen opvang voor jullie; ze zitten vol, en er zijn wachtlijsten. We zijn heel hard bezig de 24 uurs opvang te realiseren, maar die is nog niet klaar," zei hij tegen de groep. Daar voegde hij aan toe dat het hem spijt geen oplossing te hebben en snapt dat het voor de groep een teleurstellend antwoord is.