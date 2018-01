Woonfraude bij 911 woningen van corporaties in Amsterdam

Dit meldt de Amsterdamse Federatie van Wooncorporaties (AFWC). De grootste vorm van woonfraude is volgens de AFWC illegale onderhuur, maar er zijn ook gevallen van illegale vakantieverhuur via bijvoorbeeld Airbnb, hennepkwekerijen of illegale bordelen.



Vanwege de opsporing van woonfraude zijn er in 2017 in totaal 911 sociale huurwoningen 'vrijgemaakt' en opnieuw beschikbaar gemaakt voor nieuwe huurders.



Hotline

'Er zijn allerlei manieren waarop woonfraude wordt opgespoord,' vertelt een woordvoerder van de AFWC. 'Veelal gaat dat via de corporaties zelf, die een vermoeden hebben van fraude, maar er komen ook tips binnen van bijvoorbeeld buren of de gemeente.'



Daarnaast heeft de AFWC sinds april 2017 een hotline voor vermoedens van illegale vakantiehuur. 'Als er via die lijn een tip binnenkomst, staat er binnen 24 uur een inspecteur voor de deur, ook in het weekend.'



Wanneer woonfraude wordt geconstateerd, wordt de huurder met nadruk gevraagd om zijn of haar huurcontract te beëindigen, om bureaucratische rompslomp en oplopende kosten van een rechtszaak te voorkomen. 'In negen van de tien gevallen stemmen huurders daar ook mee in,' aldus de woordvoerder. 'Mensen die zich schuldig maken aan woonfraude weten op dat moment wel dat ze het beste mee kunnen werken.'



Geen bewijs

Hoewel de verschillende manieren van opsporing van woonfraude succesvol zijn, zijn de 911 woningen volgens de woordvoerder van de AFWC slechts een gedeelte van het aantal gevallen van woonfraude.



'Van sommige woningen weten we bijna 100 procent zeker dat er sprake is van fraude, alleen kunnen we er dan niet de vinger achter krijgen wat er precies aan de hand is en hebben we dus geen bewijs. Dan moeten we het in de gaten blijven houden.'



Ook is er een grijs gebied: 'Soms zijn er kinderen of ouders bij mensen in huis komen wonen en kloppen de gegevens in de gemeentelijke basisadministratie niet. Dan is er in principe wel sprake van woonfraude, maar is dat ook zo weer opgelost.'



