Wooncoöperatie in Noord in uitgeklede vorm verder

Een beheercoöperatie is een bewezen concept Ymere

De idealen van Copekcabana gingen oorspronkelijk veel verder. De bewoners wilden de twee woonblokken helemaal overnemen om daar hun eigen wooncoöperatie te beginnen.



Copekcabana bood zelfs 5,5 miljoen euro voor de woningen, maar dat bod wilde Ymere niet accepteren omdat het 35 procent lager lag dan de marktwaarde.



Ook was Ymere bezorgd over de mogelijke gevolgen voor de buurt als de wooncoöperatie haar verplichtingen niet na zou nakomen. Een beheercoöperatie is 'een bewezen concept,' zegt Ymere.



Copekcabana wil de komende weken 'verkennen' welke ruimte er is om de oorspronkelijke idealen overeind te houden. Die tijd is er ook: pas in de loop van volgend jaar is de renovatie van de twee woonblokken klaar.



Spanningsveld

Het is voor Copekcabana nog de vraag welke ruimte er is om zelf nieuwe huurders te selecteren. Daarvoor is toestemming nodig van de gemeente Amsterdam.



Normaliter worden sociale huurwoningen immers toegewezen aan huurders die het langst op de wachtlijst staan of urgentie hebben.