Woonboten ADM-terrein mogelijk naar Nieuwe Meer

Het stadsdeel heeft deze week een brief aan omwonenden gestuurd over de plannen. De boten zouden ter hoogte van het ateliercomplex Nieuw en Meer, gevestigd op de Oude Haagseweg, komen te liggen.



De woonboten moeten net als de rest van het gekraakte ADM-terrein op 25 december ontruimd zijn. Een deel van de zestig bewoners, waaronder diverse gezinnen met kinderen, kunnen tijdelijke terecht in Noord op de slibvelden. De woonboten kunnen daar echter niet aanmeren.



Niet definitief

Dinsdagavond is een bijeenkomst voor omwonenden over de plannen voor de eventuele verhuizing. De woordvoerder van de verantwoordelijke wethouder Udo Kock (Haven) benadrukt dat er nog geen beslissing is gemaakt en dat de wethouder nog uitspraak moet doen over de plannen.



