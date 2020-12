Woonbootvereniging vraagt gemeente om correctie precariotarieven

Beeld Getty Images

Het liggeld voor zo’n 2000 Amsterdamse woonboten is dit jaar flink gestegen. De zogeheten precariobelasting ging van 6,69 euro per vierkante meter naar 13 euro per vierkante meter. Dat betekent een toename van gemiddeld 100 euro per maand in de woonlasten.

Ook voor Michel Groen, die al dertig jaar op zijn schip woont, is dat een probleem. “Ik zit tegen mijn pensioen aan, ik zal nooit meer kunnen verdienen dan ik nu verdien. Ik spaar maandelijks om eens in de vijf jaar mijn schip een grote onderhoudsbeurt te kunnen geven. Dat bedrag ben ik nu kwijt aan de belasting. Ik kan niet meer met mijn schip naar de helling en moet straks ook mijn verzekering opzeggen, omdat ik niet meer aan de voorwaarden kan voldoen. Als mijn schip zinkt, is dat dan mijn schuld?”

Onvoorziene lasten

In 2019 stemde de gemeenteraad in met een flinke verhoging. Tijdens de vergadering van donderdag van de raadscommissie financiën vertelde de voorzitter van de woonbootvereniging, Sander Rutten, dat ‘bewoners op de wal kunnen rekenen op voorspelbare en geleidelijke verhogingen van woonlasten, maar dat bootbewoners worden geconfronteerd met steeds hogere en onvoorziene woonlasten’.

Woonbootvereniging Amsterdam vindt dat onrechtvaardig en zegt dat wonen op het water zo alleen nog is weggelegd voor rijke Amsterdammers.

Ook stelt de vereniging dat de raad het besluit heeft genomen, nadat de toenmalige wethouder financiën Udo Kock belangrijke informatie achter had gehouden. Volgens Kock weerspiegelde het nieuwe tarief de provinciale huurtarieven. Maar hij zou niet het juiste onderscheid hebben gemaakt tussen het huren van een ligplaats en het liggeld dat woonbooteigenaren betalen.

Uit hun wob-verzoek concludeerde de Woonbootvereniging Amsterdam dat Kock ook niet aan de raad had laten zien dat het Amsterdamse tarief van 6,69 euro in 2019 reeds het hoogste tarief binnen de provincie Noord-Holland was en dat dit bedrag het hoogste tarief in Nederland niet ver ontliep (7,53 euro per vierkante meter, in Utrecht).

Bezwaar

Daarom maakten bewoners van 350 woonboten bezwaar. Deze werden echter direct afgewezen door de belastingdienst. De reden: het ging om een politiek besluit.

Na maanden gelobby van de vereniging agendeerde CDA-lid Diederik Boomsma het verhoogde liggeld bij de commissie financiën. In zijn verzoek gaf hij aan dat het besluit was gebaseerd op onvolledige informatie en dat het misleidend was opgesteld.

De woordvoerder van de huidige wethouder financiën Victor Everhardt bestrijdt dit. Hij laat weten dat er van misleiding geen sprake kan zijn. Het besluit zou gebaseerd zijn op openbare informatie.

Op 16 december neemt de gemeenteraad de kwestie in behandeling.