Woon- en werkcomplex Westbeat wint architectuurprijs Gouden Aap: ‘Een aanwinst voor de buurt’

De centrale ruimte van Westbeat, bedoeld als een hangplek voor bewoners en buurt. Beeld Frans Parthesius

Westbeat is een combinatie van wonen en werken, met een imposante centrale ruimte die zich leent voor ­allerlei activiteiten. Het ligt nabij station Lelylaan in Nieuw-West. De jury noemt het een welkome toevoeging aan de omgeving en prijst het belang van de functiemix. ‘Een belangrijk criterium is de olievlek.’ Daarmee wordt bedoeld dat een klein initiatief kan uitgroeien tot iets groots en invloedrijks.

Ideeën en ontwerpoplossingen uit het project kunnen mogelijk ook ­elders in de stad worden toegepast. Daarmee is het volgens de jury een voorbeeldstellend project en een aanwinst voor de buurt.

Het publiek voegt eraan toe dat Westbeat een letterlijke en figuurlijke overbrugging is tussen twee stads­delen. ‘Het is een verbinding tussen bewoners, bezoekers, werknemers en ondernemers. Het stelt ruimte beschikbaar voor kunst en cultuur en biedt tegelijkertijd beschutting voor mensen die in rust willen werken.’ Westbeat kan een nieuwe bruisende plek in Amsterdam worden, denkt de publieksjury. Het complex, met zijn opvallende boogvormige ramen, is gebouwd op een voormalige oprit naar de Delflandlaan.

Er waren tien projecten genomineerd voor de prijs, waaronder het kantoor van Thonik aan de Wibaut­straat, Pontkade bij de NDSM-werf, The George op de Zuidas en de nieuwe rechtbank daar vlakbij. De prijs wordt sinds 2008 georganiseerd door het architectuurcentrum Arcam.