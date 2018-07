Woningzoekenden kraken pand in Jan Luijkenstraat

"Het is voor ons onmogelijk om woonruimte te vinden," vertelt een van de krakers aan Het Parool. De groep jonge Amsterdammers - bestaande uit studenten en werkenden - zijn gedwongen om bij vrienden op de bank te slapen.



De gekraakte ruimte is een leegstaand gedeelte van een gebouw ter hoogte van de Hobbemastraat. Boven het gedeelte waar de krakers zitten, is Hotel Museumzicht gevestigd. Dat hotel is niet gekraakt.



Vergunning

De eigenaar zou de ruimte volgens de krakers willen verbouwen om het geschikt te maken voor 'een logeerfunctie', maar krijgt de vergunning niet rond. AT5 meldt dat de krakers via een briefje op de deur buurtbewoners uitnodigen voor een kop koffie.



Of de eigenaar van het pand al aangifte heeft gedaan, is nog niet duidelijk. Volgens AT5 trok de kraak op zondag veel bekijks.



