Woningzoekenden kraken braakliggend terrein naast Uilenstede: ‘Ik heb minder last van de vliegtuigen dan van de woningnood’

Op een braakliggend terrein in Amstelveen Kronenburg, pal naast Uilenstede, wordt sinds donderdagavond gebouwd aan een buitenwoonplek. Zeven woningzoekenden tussen de 22 en 28 jaar hebben zich het terrein toegeëigend en willen er gaan wonen. ‘We willen druk uitoefenen op de gemeente, maar het is ook een woonexperimentje.’

De keuken, de waslijn en het eerste houten huisje – geel met paarse kozijnen – staan er al. Kelli (28), die niet met haar echte naam in de krant wil, heeft er al geslapen. Ze is bezig met een promotie aan de Universiteit van Amsterdam, maar woont in Nijmegen. “Ik ben al best lang op zoek naar een woning, maar het is niet te doen,” zegt ze.

Omdat reizen en bij vrienden slapen haar stress bezorgen, heeft ze besloten aan het woonexperiment deel te nemen. Vanaf de Laan van Kronenburg gezien is de bouw in de achterste hoek links van het al tien jaar braakliggende terrein begonnen.

Luchtvaartregels

De gemeente Amstelveen, eigenaar van het terrein, had het plan om in de vervallen kantorenwijk vierduizend studentenwoningen te bouwen. De Raad van State zette een jaar geleden een streep door dat plan, omdat het haaks op de vliegregels van Schiphol stond. Voor de studentenwoningen op de naastgelegen campus Uilenstede, gelden die regels niet, omdat die van voor de luchtvaartregels dateren.

De groep woningzoekers vindt het zonde dat het land al jaren braak ligt en wil er een woonplek van maken. Achter het eerste huisje staan twee zonnepanelen die een vriend cadeau heeft gedaan. De bewoners voorzien daarmee in hun energiebehoefte. Daarnaast is een moestuin aangelegd, met aardappelen, uien en pompoenen. “Ongeveer een maand geleden hebben we die geplant, als eerste activiteit met de bewoners,” zegt Kelli.

Student en medebewoner Daniël (26), ook niet zijn echte naam, heeft geen andere woonplek. Hij kende Kelli al langer en hoorde van het woonproject. Met z’n tweeën hebben ze donderdagnacht op het terrein geslapen. Daarmee, en met de keuken en de waslijn, hopen ze de politie overtuigd te hebben van huisvrede. “Dan kunnen we niet zomaar weggestuurd worden,” zegt Kelli.

Zestig helpers

De politie is vrijdagochtend langsgeweest. Of hun plannetje heeft gewerkt is niet duidelijk, maar het terrein wordt in elk geval voorlopig nog niet ontruimd. En dus wordt er vrijdag af en aan gelopen met pallets, golfplaten, balken en een trampoline ‘om op te chillen’. De materialen zijn uit het vuilnis geplukt en verzameld door twee vrienden met een busje. Dit weekend komen er circa zestig mensen helpen om de plek op te bouwen, gokken ze. Na het weekend hopen ze dat het grootste deel van de buitenwoonplek staat.

Het keukeneiland van pallets wordt voorzien van een geel partytentdak, zodat de kookplaat, de waterreservoirs en de voedselvoorraden droog staan. In een afgeschermde hoek worden composttoiletten gebouwd. En ook een tweede huisje, ongeveer anderhalve meter hoog met ruimte voor een eenpersoonsmatras, krijgt langzaam vorm. Alleen de deur ontbreekt nog.

Een van de deelnemers aan het project bij het van pallets gemaakte keukeneiland. Beeld Koosje Koolbergen

Er is nog plek genoeg voor andere woningzoekenden: het terrein is 2,5 hectare groot. Wie wil, mag zich aanmelden. Het is wel de bedoeling dat nieuwe bewoners deel willen uitmaken van de gemeenschap. “We willen samen eten, het terrein schoon houden en nieuwe huisjes bouwen,” zegt Kelli. “We zoeken mensen die duurzaamheid ook belangrijk vinden. En mensen moeten een beetje rebels zijn.”

Activistisch project

Het verwilderde terrein bevalt de zeven goed, tot nu toe. “Hier leven we in harmonie met de natuur. Je hoort constant vogels en er zijn fazanten en haasjes. Daar kunnen we prima tussen wonen.”

En de vliegtuigen? “We horen ze wel, maar ik heb minder last van de vliegtuigen dan van de woningnood.”

De bewoners zien hun onderneming vooral als een experiment, ‘voor allerlei mensen die in een gemeenschap willen wonen’. Daarnaast is het ook een activistisch project, zegt Kelli. “We willen hiermee ook druk uitoefenen op de gemeente, zodat ze voor het terrein een plan bedenken waar mensen wat aan hebben. Desnoods een bioscoop of gewoon natuurbehoud. We willen hier graag blijven wonen, maar als er een plan komt, willen we best vertrekken.”