Woningzoekende studenten voor 15.000 euro opgelicht door Airbnb-gast: ‘Het leek echt alsof ze zou gaan verhuizen’

Zeker zes studenten dachten, ieder afzonderlijk, een huurstudio aan de Da Costakade te hebben bemachtigd. Ze hebben de woning bezichtigd, de eigenares ontmoet. Die bleek echter voor twee dagen een Airbnb te huren, en hen voor bij elkaar zo’n 15.000 euro op te lichten. ‘Ze zei nog dat we echt een klik hadden.’

Daar stond ze dan, vier uur 's middags, met haar moeder. Pleun Hoppenbrouwers (21) was klaar voor haar verhuizing van Noord naar Oud-West: die donderdag 21 april dacht zij de sleutel te krijgen van haar nieuwe studio aan de Da Costakade à 850 euro per maand inclusief. Maar haar nieuwe huisbaas kwam niet opdagen. Ook niet na herhaaldelijk appen en bellen.

Wél liep Salima Laghmiri (23) de kade af, richting dezelfde voordeur. Voor haar stage bij een grote modeontwerper zocht ze met spoed een kamer in Amsterdam. Laghmiri dacht ook de sleutel van haar nieuwe studio op te halen, maar ook zij zou niet verhuizen naar de Da Costakade. Net als zeker vier anderen die hoopten dat dit hun nieuwe adres zou worden zijn ze zo’n 2550 euro aan aanbetalingen lichter.

Appgroep

Oplichting met niet-bestaande huurwoningen was er ook twintig jaar geleden al, zegt Gert Jan Bakker van stichting !Woon. Vorige week kreeg hij nog twee van zulke meldingen. Bijzonder aan deze casus is dat er nóg een andere gedupeerde is: het huis waarin de studenten dachten te gaan wonen, was door de eigenaar Pieter Nijhuis (34) via Airbnb verhuurd aan een vrouw die hij niet kende, en die de boel bleek te bedriegen.

Nijhuis verhuurt zijn studio – onderdeel van zijn huis – al 3,5 jaar. Zaterdag 9 en zondag 10 april verbleef hij in Groningen en verhuurde hij zijn studio via Airbnb aan de vrouw in kwestie, die zich voordeed als Alex. Nijhuis was niet aanwezig bij het inchecken; de gast kan de sleutel uit een kastje met een code halen.

De dinsdagochtend erna werd hij gebeld door het eerste slachtoffer. Daarna ging het snel. De maandag erop stond de Duitse psychologiestudente Marina Steinkuhle (20) vergeefs voor een dichte deur. Toen ze twee dagen later voor het huis stond te posten en Nijhuis net het huis instapte, klampte ze hem aan. Nijhuis voegde haar toe aan de appgroep voor gedupeerden, die hij al had aangemaakt om de krachten te bundelen.

Geen fornuis

Uit de aangifte van Pleun Hoppenbrouwers, ingezien door Het Parool, blijkt dat ‘Alex’ weloverwogen te werk is gegaan. Op zondag 10 april konden studenten de studio bezichtigen, nadat ze eind maart al de studio had geadverteerd in de Facebookgroep ‘Amsterdam Housing'. Nijhuis: “Later zei mijn onderbuurman dat het een komen en gaan van mensen was. Hij dacht dat ik een feestje gaf.” Er zouden tien tot twintig mensen de woning hebben bezichtigd; mogelijk zijn er dus meer slachtoffers.

Gevulde verhuisdozen en een half uit elkaar gehaald bed ondersteunden het verhaal dat Alex midden in een verhuizing met haar vriend naar Duitsland zat. Alle informatiekaarten voor Airbnb-gasten had ze verwijderd. En het was natuurlijk opvallend dat de keuken geen fornuis had – gemeentelijke regels voor Airbnb-verhuur verbieden dat – maar volgens de oplichtster was het fornuis vernield door de vorige huurder.

Hoppenbrouwers kreeg argwaan toen ze daags na de bezichtiging langs het huis liep en iemands voeten uit het raam zag steken. De ‘eigenares’ had wederom een verhaal paraat: er waren vrienden uit Zeeland komen overnachten, die haar bovendien zouden helpen met de verhuizing.

Alex had een onderhands huurcontract opgesteld dat Het Parool heeft ingezien, dat er geloofwaardig uitziet. Dat vonden ook de leidinggevende bij het vastgoedbedrijf waar Hoppenbrouwers werkt, en het Juridisch Loket, dat door Marina Steinkuhle was ingeschakeld.

Paspoorten

De door Alex gebruikte methode doet enigszins denken aan hoe Mohammed Farhan M. een paar jaar geleden te werk ging. In 2018 en 2019 lichtte hij zeker veertig slachtoffers – onder wie vele expats – op door hen rond te leiden in woningen van onder anderen zijn zus en zijn ex-partner, zonder dat zij dat wisten. Na een aanbetaling was M. spoorloos.

M. viel door de mand doordat hij zijn eigen naam gebruikte. Deze oplichtster gebruikte echter een valse identiteit, die volgens Bakker van stichting !Woon mogelijk ook weer gestolen is bij een schimmige huurdeal; slachtoffers wordt vaak gevraagd een kopie van hun paspoort bij te voegen als ze het getekende huurcontract insturen.

Bakker heeft wel wat tips hoe je kunt voorkomen dat je slachtoffer wordt van dergelijke praktijken. Check in het kadaster wie de eigenaar van een pand is en huur bij voorkeur via een makelaar met een KvK-registratie. Bovenal: doe nooit aanbetalingen. Tot slot doet hij een beroep op het boerenverstand: 850 euro voor een studio aan de Da Costakade is onrealistisch. “Maar dat weet je als Amsterdammer. Als je uit Duitsland of Amerika komt, heb je geen idee daarvan.”

Tekst gaat door onder foto

Zeker zes studenten dachten de studio aan de Da Costakade te hebben bemachtigd, maar mogelijk zijn er nog meer mensen in de zwendel getrapt Beeld Jakob van Vliet

Om die reden waarschuwt de Amsterdamse politie studenten van buiten de stad. Google een adres eerst om te kijken of het ergens te huur staat, zegt een woordvoerder. En als je een kamer met meer dan twee man wilt huren, is daar een vergunning voor nodig, dus: vraag naar de vergunning.

Maarten Bruinsma van Amsterdam Gastvrij, de vereniging voor b&b-houders in de stad, schrikt van het verhaal en kent geen soortgelijke gevallen. Airbnb-houders raadt hij aan gasten te screenen alvorens ze toe te laten, of alleen te verhuren als ze op z’n minst een aantal positieve beoordelingen hebben. En laat je buren weten aan wie je je huis verhuurt. Wat als de onderbuurman, die dacht dat er een feestje was, beter wist en in had kunnen grijpen?

Spraakopname

Terwijl Pleun Hoppenbrouwers aangifte doet, adverteert de oplichtster op haar Facebookacccount met een nieuwe studio in Rotterdam, blijkt uit het proces-verbaal. De politiewoordvoerder kan lopende het onderzoek niets zeggen.

Marina Steinkuhle woont nu op IJburg met een huisgenoot, en is wekenlang van slag geweest. Salima Laghmiri heeft nog geen huis kunnen vinden. Zij woont nu bij haar zus in.

Hoppenbrouwers heeft via haar werkgever een nieuw antikraakonderkomen geregeld. Ze heeft al 1700 euro terug, omdat zij dat geld op een Nederlandse rekening had gestort. De andere twee hebben alles naar een Duits rekeningnummer gestort en wachten nog op hun geld.

Voorlopig zoekt Hoppenbrouwers niet naar een nieuw huurhuis, want ze is nog altijd beduusd van de hele kwestie. “De oplichtster keek me rechtstreeks in mijn ogen aan, was supervriendelijk. Ze vertelde me via een spraakopname nog dat ze echt een klik met me had. Ik ben aan mijzelf gaan twijfelen: was ik te naïef?