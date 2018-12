Woningverhuur gaat definitief naar maximaal 30 dagen

Regelmatig kwam er stoom uit de Stopera SP-raadslid Erik Flentge

"Veel Amsterdammers hebben zich de afgelopen jaren gemeld met klachten over overlast. Regelmatig kwam er stoom uit de Stopera," aldus raadslid Erik Flentge van de SP. Hij noemde de beperking een 'prachtige stap', maar verwacht niet dat de overlast nu weg is.



VVD steunde de wijziging ook, al vroeg raadslid Hala Naoum Néhmé zich wel af of de gemeente voldoende zeker van haar zaak is een geen rechtszaken hierover zal verliezen. Wethouder Laurens Ivens (SP) van Wonen is voldoende zeker. "Al moeten we het in de praktijk ervaren."



Onderhandelingen

Vorige week maakte Ivens bekend dat de grote verhuurplatforms Airbnb, Booking.com en Expedia niet verder wilden onderhandelen over een nieuwe overeenkomst zolang de maximale termijn niet duidelijk is.



De wethouder verwacht dat de onderhandelingen nu weer verder kunnen. "Onze inzet is helder: we willen zoveel mogelijk illegaal aanbod van de sites krijgen."



De gemeenteraad wil nog verder gaan en vakantieverhuur in drie buurten volledig verbieden: de Haarlemmerbuurt, de Kinkerbuurt en de Wallen.



Lees ook: Lost een gedeeltelijk Airbnb-verbod de drukte op?