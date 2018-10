LSVb: Woningnood studenten steeds groter

Dat concludeert de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) naar aanleiding van de donderdag verschenen Landelijke Monitor Studentenhuisvesting.



"Het is voor studenten bijna onmogelijk om een kamer te krijgen, als ze al een kamer kunnen vinden is deze vaak onbetaalbaar. Daarom moeten er studentenwoningen worden bijgebouwd," aldus de studentenvakbond.



Volgens de organisatie is er nu al een tekort van ruim 40.000 studentenwoningen, waarvan 11.000 in Amsterdam. Tevens is een kamer in Amsterdam ook het duurst.



'Acute huisvestingsbehoefte'

Volgens Kences, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting, neemt het aantal internationale studenten In Nederland de komende acht jaar met zo'n 32.000 toe, ofwel met meer dan 30 procent. "Zij hebben een acute huisvestingsbehoefte. Er zal dus flink bijgebouwd en verbouwd moeten gaan worden," zegt een woordvoerder.



Delft en Wageningen zijn volgens hem uitschieters qua populariteit onder studenten uit het buitenland.