Woningen Slotermeerlaan ontruimd na plofkraak

Ruiten van naastgelegen winkels waren gesneuveld en in de straat lag na de kraak veel rotzooi. Onderdelen van de automaat werden teruggevonden aan de overkant van de straat. De automaat was volledig uit de muur geblazen.



De woningen om de geldautomaat zijn in de ochtend ontruimd, omdat de Eplosieven Opruimingsdienst een tweede explosief nog vond. Die was nog niet tot ontploffing gekomen. Dertig personen verbleven daardoor tijdelijk in het Stadsdeelkantoor.



De politie is op zoek naar vermoedelijk twee daders die op de vlucht zijn geslagen op een scooter, meldt de woordvoerder van de politie. Het duo reed weg in de richting van de Lodewijk van Deysselstraat. Het is niet bekend of er buit is gemaakt.



Op de plek, ter hoogte van straatnummer 79, wordt door de politie nog intensief onderzoek gedaan. Het gebied is aan weerszijden afgezet met politielinten.



Door de afgezette straat rijdt bus 69 tijdelijk om.